鈴鹿央士、自身の顔が印刷された疑似紙幣を懐へ ちゃめっ気たっぷりににやり
俳優の鈴鹿央士が25日、東京建物ぴあシアターで行われた映画『藁にもすがる獣たち』（9月25日公開）の完成披露舞台あいさつに参加した。
【写真】お札を拾いにやり…茶目っ気たっぷりな鈴鹿央士
本作は、曽根圭介の同名小説（講談社文庫）を原作にした映画。『嗤う蟲』などで知られる城定秀夫が監督を務め、「岸辺露伴は動かない」シリーズの脚本を手がけた小林靖子が初タッグを組んだ。物語は、バイト先のネットカフェで偶然見つけたボストンバッグから“1億円”を手にしてしまった、登録者数2ケタの弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿央士）の日常が一変するところから始まる。大金をきっかけに、決して交わるはずのなかった人々の思惑が絡み合い、欲望むき出しの“獣たち”による争奪戦へと発展する。
冒頭から鈴鹿の顔が印刷された疑似紙幣を観客にばらまきながら登場したキャストたち。イベントでは、疑似紙幣を使った1億円（10キロ）重量当てゲームも行われるなど、“お札まみれ”となった。フォトセッションでも盛大に観客席の頭上から降りしきるなど、本作ならではのイベントに。弱小大学生YouTuberの役作りのために「人気のYouTuberの方たちのあいさつを見た」と勉強したという。
実際に披露したが、微妙な空気になってしまった。鈴鹿は「面白くなかったじゃないですか。これが佐藤寛治でいいんです」と胸を張っていた。また、フォトセッション前には、ステージ上にも散らばってしまった疑似紙幣を片付けることに。スタッフだけでなく、キャスト陣もお片付けに参加した。鈴鹿はお札を懐に入れてにやりとする、ちゃめっ気たっぷりな動きも見せて笑いを誘っていた。
舞台あいさつには、成宮寛貴、森七菜、MEGUMI、青木マッチョ、小手伸也、風吹ジュン、城定秀夫監督が参加した。
【写真】お札を拾いにやり…茶目っ気たっぷりな鈴鹿央士
本作は、曽根圭介の同名小説（講談社文庫）を原作にした映画。『嗤う蟲』などで知られる城定秀夫が監督を務め、「岸辺露伴は動かない」シリーズの脚本を手がけた小林靖子が初タッグを組んだ。物語は、バイト先のネットカフェで偶然見つけたボストンバッグから“1億円”を手にしてしまった、登録者数2ケタの弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿央士）の日常が一変するところから始まる。大金をきっかけに、決して交わるはずのなかった人々の思惑が絡み合い、欲望むき出しの“獣たち”による争奪戦へと発展する。
実際に披露したが、微妙な空気になってしまった。鈴鹿は「面白くなかったじゃないですか。これが佐藤寛治でいいんです」と胸を張っていた。また、フォトセッション前には、ステージ上にも散らばってしまった疑似紙幣を片付けることに。スタッフだけでなく、キャスト陣もお片付けに参加した。鈴鹿はお札を懐に入れてにやりとする、ちゃめっ気たっぷりな動きも見せて笑いを誘っていた。
舞台あいさつには、成宮寛貴、森七菜、MEGUMI、青木マッチョ、小手伸也、風吹ジュン、城定秀夫監督が参加した。