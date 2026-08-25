大手コンビニ、ファミリーマートの太陽と星のロゴマーク。その初期のデザインがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】懐かしいニコチャンマーク

「ファミマ創業時の太陽と星のロゴ、今でもほぼ全店舗でひっそり見守ってるの好き」



と紹介したのはdydtさん（@dydt_Nao）。



公式サイトによると、ファミマの始まりは西友ストアが1973年に開始したコンビニエンスストア事業。1981年から「ファミリーマート」の商号で展開。現在業界2位のシェアを誇る同社の初期ロゴマークが懐かしいニコチャンマークのような太陽と星のロゴマークなのだ。



赤と黄色が配色された初期のデザインは、親会社から独立し株式会社ファミリーマートが発足した1981年から1997年頃まで使用されていたもの。近年は見かける機会が少なくなっていたが、いまだに窓などにシールを貼っている店舗もあるそうだ。



dydtさんに話を聞いた。



ーーこのロゴにどうして気付きましたか？



dydt：あのロゴはどこかでみたことあるけど何だったっけなという人も多いのではと思います。私もその一人で、以前ファミマにあのステッカーが貼ってあるのに気づいて調べると、創業時からの旧ロゴということでした。それがいまだに現店舗にあって、どことなく笑顔で見守っている感じがあるのが良いなと思いました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



dydt：あのロゴがかわいい、グッズが欲しい、買ったという人が多くいて、愛されているロゴだなと思いました。ちょっとノスタルジックで優しい感じもあり、私も好きなロゴです。



◇ ◇



SNSユーザーたちから

「いるんですか？ 今度行ったとき探してみようっと」

「コイツらが輝いていた時代、店内調理(と言ってもルー&ライスが冷食レンチン)のカレーライスが美味しくて1週間ほど夜食にした懐かしい記憶。 今販売されたら喜んで食べてしまいそう」

「ホントすきです。このステッカーまじでほしくてずっと探してるけど見たことないからちゃんと流出しないようにできてるんだ。最近このキーホルダーを見かけたので秒で買ったし、その前はミニタオルがあったのを即買いしました。ファミマは太陽とお星様を大事にしてるみたいでうれしい」

など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



太陽と星のロゴマークはグッズ化もされており、ファミリーマート公式ウェブサイト「FAMIMA」などで購入することができる。ご興味のある方は、ぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）