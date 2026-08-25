住宅地などにある道幅の狭い道路は「生活道路」と呼ばれますが、9月1日からこの生活道路の法定速度が30キロに引き下げられます。今はどうなっているのか、法改正の背景を取材しました。

【写真を見る】9月1日から“生活道路”の法定速度 60キロ→30キロ以下に 一般道全体の7割が対象 ｢安全になるなら｣｢運転しづらくなりそう｣ 街の声は

住宅地を走る車のドライブレコーダーの映像には、道を渡ろうとした高齢者をはねる瞬間が。そして、夜の住宅街で子はどもが飛び出し…間一髪のところで事故は免れました。

共通点はすべて「道幅が狭い生活道路」で起きていることです。

警察庁によると、道幅の狭い道路は広い道路に比べて、歩行者と自転車の交通事故の死傷者が増えるといいます。



9月から生活道路の法定速度が、60キロから30キロに引き下げられることについて、街の人に聞くと…



（車を運転する人）

「朝早い時間だと出勤で急いで走っている車が多いので」

「学生の自転車とかお年寄りとか、犬の散歩とかリードが長いと危ないと感じる」

「学校の下校の時間だと、子どもが走っているので危ないと感じる」



（生活道路を歩く人）

「静かにビュンとハイブリッド車がくると怖い」



多くの人が「ある」と答えた、生活道路で車を運転中ヒヤリとした経験。こうした道路の法定速度が、9月から法改正で引き下げられます。

一般道全体の7割が対象に

9月1日から施行される改正道路交通法では、道幅が狭くセンターラインがないような道路で、法定速度が今の60キロから30キロに引き下げられます。

一般道全体の7割に及ぶ大きな法改正。最大の目的は、地域住民が日常的に利用する「生活道路」の安全確保です。



（20代）

「速度を落として安全になるなら、それが一番かなと思う」



（40代）

「30キロってだいぶゆっくり。運転しづらくなりそう」

「ベビーカーをひくようになってからは（速度が遅い方が）安心だが、運転する人からしたら大変だろうな」



（60代）

「一概に法定速度を下げるのがいいのか。注意喚起やマナー向上の策が必要なのでは」