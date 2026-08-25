「お子1が突然『何時代が好き？』というので――」



【話題になった投稿】実際の投稿

なんかの菌さん（@washoking）が、自身のお子さんにまつわるエピソードをX（旧Twitter）で紹介。その時のお子さんの言葉に称賛の声が集まりました。



登場するのは、なんかの菌さんの長男である「とと丸」くん。ぬいぐるみと料理を愛する8歳の男の子です。



「何時代が好き？」



ある日のこと。とと丸くんは、唐突にそのようにたずねてきました。



なんかの菌さんは一瞬戸惑ったものの、元歴オタであることを思い出し、早口でこう答えます。



「まっ…まあ昔は幕末とか戦国時代が好きだったけど、そんな時もあったけど」



すると、とと丸くんは、このように返してきたといいます。



「僕は令和が好き、弟が産まれたから」



純粋で家族思いな回答に、リプ欄にも感動したという方が続出。



「なんて素敵な答え…」

「優勝じゃん…尊い…」

「模範解答喰らいましたね笑」

「子供の世界の中心はいつも家族なんだよな」

「尊すぎて涙出た。令和最高じゃん」

「時代を好きになる理由が『弟が産まれたから』なの、優しさが詰まっていて胸がぎゅっとなりました」



また、



「（好きな言葉について）『私は こんがり が好き』って言われた」

「（「好きなタイプは？」について）『くさタイプ、ほのおタイプとかさ』って言われた」



など、子どものおもしろ回答を紹介される方もいました。



なんかの菌さんに話を聞きました。



――“元歴オタ”とのことですが、どんなことに興味がありましたか？



なんかの菌さん：カッコいい武将とか侍が好きでした。



――「令和が好き」と言ったとと丸くんについて、どのような印象をもたれましたか？



なんかの菌さん：その発想はなかったのと、尊すぎて自分がちょっと恥ずかしくなりました。



――他に、とと丸くんの個性を感じさせるエピソードがあれば。



なんかの菌さん：親が寝込んでいる時にごはんとゆで卵を作ってくれたり、記念日にチーズケーキを作ってくれたりします。また、おでんが好きすぎて、ちくわをストローのようにして出汁を吸ったこともありました。すごく子どもらしくて面白かったのですが、さすがに即禁止にしました。



――親として、とと丸くんに願うことは何ですか？



なんかの菌さん：弟や食べ物と同じくらい好きなものを、たくさん見つけてほしいなと思います。たとえば歴史とか。



◇ ◇



「元水族館の中の人」であり、現在も水族館に関する活動をされているなんかの菌さん。



家族は、父・母・兄・弟に加えて、魚2・トカゲ2という、4人4匹だといいます。



さらに、子どもも大人も水族館が好きじゃなくても気軽に読める、水族館や飼育員の非日常的な日常を描いたコミックエッセイ『水族館飼育員のキッカイな日常』（さくら舎、2023年）、『水族館飼育員のただならぬ裏側案内』（集英社インターナショナル、2025年）が販売中。水族館にまつわるグッズも制作されています。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））