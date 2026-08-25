元サッカー選手の石井健太氏が運営するコーヒー店「ISHIKEN BLEND COFFEE」は24日、石井さんが運転するキッチンカーが、宮崎市田野町付近の高速道路で横転する事故に遭ったと発表した。石井さんは救急搬送されたが、命に別条はないことが確認され、現在、精密検査を受けているという。

同店の公式Xでは「24日、18:40頃宮崎市田野町付近の高速道路にて、石井健太の運転するキッチンカーが横転する事故がありました」と報告。「幸いにも、物損はあるものの、他人に被害を与えることはありませんでした」と説明した。

事故について「石井健太は、緊急搬送され現在命に別状無しを確認。精密検査を受けてます」とし、「今後については、またご報告します」とした。

石井さんは静岡県出身。東海大学からホンダロックSCを経て、2013年からカマタマーレ讃岐、17年からテゲバジャーロ宮崎でプレーし主将も務めた。24年にはFC延岡AGATAに所属。J2で8試合、J3で18試合、JFLで113試合、九州リーグで24試合に出場した。昨年2月に現役を引退していた。

引退後は「ISHIKEN BLEND COFFEE」を展開。コーヒーの売り上げの一部をサッカー少年、少女の未来のために活用する活動にも取り組んでいた。