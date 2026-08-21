広々としたお部屋があるにもかかわらず、ひとつの小さなクッションの上にぎゅっと身を寄せ合い、まるでおしくらまんじゅうのように固まる猫ちゃんたち。朝の通勤ラッシュを彷彿とさせる、なんとも窮屈そうで愛らしい「満員電車」な姿が、Xで多くの猫好きをほっこりとさせています。

写真に写っているのは、パステル茶トラの「まんじゅう」ちゃん、キジトラの「ティビ」ちゃん、そして後ろからひょっこり顔を乗せているサバ白の「ゲンマイ」くんの3匹。こんな満員電車なら毎日巻き込まれたい……！

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■ 満員電車の乗客は個性豊かな3匹

今回見事な密着っぷりを披露してくれた3匹は、それぞれとても魅力的な性格の持ち主。

まんじゅうちゃんは、ご飯のためなら「お手」や「肩乗り」などの芸もこなす大の食いしん坊。普段は一人でのんびり過ごしたいツンデレタイプですが、他の猫たちからの遊びの誘いにもしぶしぶ付き合ってあげる優しいお姉さんです。

ゲンマイくんは、少しビビりながらもとても穏やかな男の子。寂しがり屋で仲間思いな性格で、新入りのティビちゃんにも自分から歩み寄ってご飯を譲ってあげるなど、お兄ちゃんとして面倒見の良さを発揮しています。

そしてティビちゃんは、保護されて約1か月半になるやんちゃ盛りな女の子。保護当初の警戒心はすっかり解け、今では近寄るだけで甘えた声をあげるほど人懐っこく成長しました。すでに新しい里親さんが決まっており、8月中には新しいお家へ巣立つ予定なのだとか。

■ 夏なのにいったいなぜ？ペットカメラが捉えた初めての密

写真が撮影されたのは、猫たち専用として用意されている8畳の広々としたお部屋でした。朝の7時から8時頃、飼い主さんがふとペットカメラをチェックしたところ、ひとつのクッションの上に3匹がぎっしりと重なり合って寝ている姿を発見したといいます。

先に寝ていたまんじゅうちゃんの横にティビちゃんが入り込み、さらにその上からゲンマイくんがのしかかるように重なってできたという今回のポジション。撮影時はエアコンもつけておらず、窓から入る心地よい風で過ごしやすい室温だったため、寒さをしのぐために集まったわけではなさそうとのこと。

普段から2匹でくっついて寝ることはあるものの、3匹全員がここまで密集したのは今回が初めて。飼い主さんが部屋に入ったことで目を覚ました猫たちは、寝起きの眠たさと相まって、どこか「狭いんだけど……」と言いたげな表情を見せています。

■ 飼い主も思わずツッコミ なんと2時間の長距離運行だった

目の前で繰り広げられたぎゅうぎゅうの光景に、「いや、せまっ、ぎゅう詰めやん」と心の中で思わずツッコミを入れたという飼い主さん。特に下敷き気味のまんじゅうちゃんの迷惑そうな顔を見て「満員電車かよ」と連想したといいます。

撮影後、5分もしないうちにまんじゅうちゃんとティビちゃんが“途中下車”したことで満員電車はあっさり解消されました。しかし、気になって部屋の見守りカメラの録画を確認したところ、なんとこの状態のまま2時間ほど眠り続けていたことが判明。思っていた以上の「長距離運行」だったようです。

ティビちゃんの旅立ちを控え、3匹で過ごすかけがえのない時間の中で生まれた、偶然のぎゅうぎゅうショット。窮屈そうに見えながらも確かな絆と温もりが伝わってくる光景は、飼い主さんだけでなく多くの人々の心を優しく癒やしました。

＜記事化協力＞

ぐるおさん（@guruo__）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026082 109 .html