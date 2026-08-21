“中3写真”にネット騒然の19歳アイドル、汗だく投稿に「可愛すぎ」「AIかと思った」 グラビアも話題
アイドルグループ「シャルロット」メンバーの日比谷萌甘が、21日までにXを更新。ライブ直後の汗だく姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“中3写真”にネット騒然の19歳アイドル、「スタイル抜群」グラビア姿の数々（15枚）
日比谷は、リーダーを務めるシャルロットでの活動と並行して2025年にはグラビアデビュー。『ヤングマガジン』（講談社）や『少年サンデー』（小学館）、『週刊プレイボーイ』（集英社）など各誌でグラビアを披露している。
先日は「載せるのないから中3の時のなにかの写真」と中学3年生の頃の証明写真を公開。ファンからは「可愛すぎてヤバい」「これはモテるわ」「クール系美少女」「すでに完成されている」などの声が。
そんな彼女が「ライブおわり」と投稿したのはライブ終了後を記録した短い動画。汗だくの彼女がハンディファンを片手にカメラを見つめる様子が収められている。ファンからは「可愛すぎ」「AIかと思った」「かっこいい！やり切ったいい表情」などの声が集まっている。
引用：「日比谷萌甘」Instagram（@hibiya._moka）
【写真】“中3写真”にネット騒然の19歳アイドル、「スタイル抜群」グラビア姿の数々（15枚）
日比谷は、リーダーを務めるシャルロットでの活動と並行して2025年にはグラビアデビュー。『ヤングマガジン』（講談社）や『少年サンデー』（小学館）、『週刊プレイボーイ』（集英社）など各誌でグラビアを披露している。
先日は「載せるのないから中3の時のなにかの写真」と中学3年生の頃の証明写真を公開。ファンからは「可愛すぎてヤバい」「これはモテるわ」「クール系美少女」「すでに完成されている」などの声が。
そんな彼女が「ライブおわり」と投稿したのはライブ終了後を記録した短い動画。汗だくの彼女がハンディファンを片手にカメラを見つめる様子が収められている。ファンからは「可愛すぎ」「AIかと思った」「かっこいい！やり切ったいい表情」などの声が集まっている。
引用：「日比谷萌甘」Instagram（@hibiya._moka）