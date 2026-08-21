¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¤¬46ºÐ¤Ç¸½ÌòÉüµ¢¡¢¾¯¿ô³ô¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢3Éô¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¡Ö300¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤»¤ì¤Ð¡×

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L¡Çancien footballeur international brésilien Ronaldinho est arrivé ce jeudi en Italie pour signer avec le club de Ravenne#BFM2 pic.twitter.com/FWWo3gzrRJ— BFM (@BFMTV) August 20, 2026