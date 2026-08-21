プレミアリーグのアストンビラに完全移籍で加入した日本代表GK鈴木彩艶（24）が、MF三笘薫が所属するブライトンとの23日の開幕戦でデビューする可能性が出てきた。英BBCが19日に報じた。加入発表からわずか4日で日本人GKとして初めて世界最高峰リーグに立つ瞬間が訪れそうだ。

鈴木彩にとっても待望の舞台となる。クラブが公開したインタビューでは「プレミアリーグでの最初の旅を始めるのに、ここは最適なクラブ。常にトロフィーを争っている。僕は最高レベルでプレーしたい。だからここに来ることを決めた」と語り、プレミアでのプレーを「夢」と表現している。

現地でも熱視線が注がれる。BBCやスカイスポーツは、ベルギー1部シントトロイデン時代のデニス・ルーデルGKコーチの証言を基に規格外の身体能力を紹介。浦和時代から知る同氏が「常に驚くほど早く順応するのを見てきたので、彼ならプレミアのレベルでプレーできると確信している」と太鼓判を押すコメントも紹介した。

初の欧州挑戦となったシントトロイデンではセルクル・ブリュージュに0―2、セリエAにステップアップしたパルマではフィオレンティナに1―1と、欧州クラブでのデビュー戦はいずれもほろ苦い結果に終わっている。だが以後は瞬く間に適応して各リーグでも目立つGKへと成長した。「この最高レベルで自分を証明したい」。いよいよ世界最高峰での戦いが始まる。

≪彩艶の欧州でのデビュー戦≫

☆シントトロイデン 23年8月27日のベルギー1部第5節セルクル・ブリュージュ戦でデビュー。味方のミスなども絡んで0―2で敗れた。自身もバックパスを後方にそらすミスがあった。

☆パルマ 24年8月17日のセリエA開幕節フィオレンティナ戦でデビュー。好セーブに加え左サイドへのロングフィードで先制の起点になったが、エリア外でのハンドで献上したFKを決められ1―1で引き分けた。