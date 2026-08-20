佐々木朗希も態度に出たガックリ… 同僚の“失態”に米メディア苦言続出「困るよ」
目測を誤り…頭上を越えていったフライ
【MLB】ドジャース 6ー4 ロッキーズ（日本時間20日・デンバー）
ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地・ロッキーズ戦に6-4で勝ったが、見逃せないミスもあった。左翼のテオスカー・ヘルナンデス外野手が目測を誤ってフライを捕球できず、2点を献上。記録は失策ではなかったが、地元メディアも苦言を呈した。
4点リードの4回1死二、三塁で、佐々木朗希投手からアマダーが放ったフライはレフトへ。この打球に対し、T・ヘルナンデスが目測を誤った。打球は頭上を越えてフェンスへ転々。犠飛なら1点で済んだが、走者2人が生還した。佐々木は両膝に手をついて落胆の表情を浮かべた。
記録は二塁打も、明らかにT・ヘルナンデスのミス。地元メディア「ドジャース・ネーションはX（旧ツイッター）に「テオスカーがレフトで打球処理を誤り、ロッキーズが得点」と伝えた。
ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」は「もっといいプレーをしてもらわないと困るよ」と苦言。「ドジャース・ネーション」のネルソン・エスピナル記者は「打球判断の誤りから、まずいルート取り（追い方）になってしまった。ヘルナンデスは守備面で素晴らしくはないが、2025年シーズンに比べれば前進している」と今季の“進歩”に触れつつ、拙守を伝えた。（Full-Count編集部）