ロッテは社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として、令和8年8月千葉豪雨の被災者を支援するため、8月22日から27日までの5試合で義援金募金活動を実施すると発表した。

期間中は、ZOZOマリンスタジアム内に募金箱を設置するほか、8月22、23日には選手による募金活動を実施する。義援金は千葉県へ寄付する。

千葉ロッテマリーンズ選手会は「この度の令和8年8月千葉豪雨により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。私たち千葉ロッテマリーンズは、千葉県を拠点に活動する球団として、日頃から千葉県の皆さまに支えていただいています。その千葉県で大きな被害が発生したことを受け、私たち選手会としても、被災された皆さまの力になりたいという思いから、今回の募金活動を実施することを決めました。一日も早く被災された地域の復旧が進み、皆さまに平穏な日常が戻ることを願っています。ぜひ皆さまのご協力をお願いいたします」とコメントを寄せた。

＜選手による募金活動概要＞実施日時:8月22日15時45分〜15時55分（予定）、8月23日14時45分〜14時55分（予定）。実施場所:ZOZOマリンスタジアム外周 球場正面付近（柱番号13番付近）。

＜募金箱設置概要＞設置日:8月22日、23日、25日、26日、27日。設置時間:開場〜7回裏終了後まで。設置場所:ZOZOマリンスタジアム フロア2インフォメーション（Cゲート・Dゲート間）、マリーンズストアスタジアム店、マリーンズストア サードベース店。