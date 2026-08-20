格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）に出場した経験を持つ元プロボクサーの飯田将成（40）が、2026年8月19日に自身のXを更新し、煽り運転を受けたことを報告した。

飯田はXに「めっちゃ久しぶりに煽り運転された」と書き出し、次のように怒りを露にした。

「2キロぐらいずっと後ろからベタ付け」

「普通に走ってただけなのに、2キロぐらいずっと後ろからベタ付け 赤信号で隣に並んできたから窓開けて顔出したら、信号無視して逃げてきやがった 逃げるなら最初から煽るな 事故ったら洒落にならんぞ どあほ」

飯田の煽り運転被害を受け、コメント欄にはファンから次のような声が寄せられた。

「その気持ち分かるわ！」「無事で良かったですねその相手」「飯田やって分かってて煽るやつまぁおらんやろな」「ほんとそれなwだいたい相手見て逃げるんだよな」「飯田さんの車を煽るとは命知らずですね」「ビビって逃げたんでしょうね」「飯田さんがグラサンかけて、え？何？って顔出てきたらそりゃ、ビビりまっせ」「煽り運転する奴は締めて下さい！」「あおり運転ほんと嫌ですねー」

元プロボクサーの飯田は、「BreakingDown」で人気を博した。ところが、出場を予定していた25年7月の「BreakingDown16」を巡り、同団体とひと悶着あった。同団体COOの溝口勇児氏（41）の言動に不満を示し、大会直前に出場を辞退した。

飯田の「ドタキャン」はインターネットで大きな話題となり、SNSでは飯田に対する批判の声が相次いだ。

この騒動以降、「BreakingDown」には出場していない。飯田のSNSによると、現在は格闘家として活動する傍ら、岐阜県内で飲食店を経営しているという。