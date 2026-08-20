赤ちゃんに絡まれた際の猫ちゃんの優しい対応が話題になっています。動画には「猫パンチせずに怒らないの優しい」「弟って認識してますね」等のコメントが寄せられ23万回以上再生されているようです。

【動画：ソファでくつろぐ猫→赤ちゃんに絡まれた結果…思わず感動の『優しさ溢れる対応』】

とらまるくんと赤ちゃん

YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」に投稿されたのは、猫のとらまるくんと赤ちゃんのある日の様子です。赤ちゃんは寝転がっているとらまるくんのお腹をぽんぽんとたたいて、一緒に遊びたい様子だったそう。

赤ちゃんには何をされても怒らないというとらまるくん。赤ちゃんに絡まれても、怒らずにのんびり寝転がっていたそう。お兄ちゃんらしく広い心で接しているとらまるくんが、優しくて可愛い投稿となっていました。

一緒におやつタイム

ご紹介したお宅には、とらまるくんとももまるちゃんという２匹の猫ちゃんがいるそうで、日々赤ちゃんと少しずつ仲良くなっていっているそう。他の動画では、とらまるくんにおやつをあげる赤ちゃんの様子が投稿されています。

とらまるくんの歯が赤ちゃんの手に少しあたってしまう場面もあったようですが、それでも赤ちゃんは泣かずにとらまるくん達に楽しそうにおやつをあげていたそうです。まだ小さな息子さんですが、着実に猫好きに成長されている様子がうかがえます。

ももまるちゃんとも仲良し

また他の投稿では、ももまるちゃんと赤ちゃんの交流の様子も投稿されているようです。赤ちゃんがももまるちゃんのそばにくると、ももまるちゃんは赤ちゃんのことを優しく舐めてあげていたそう。

また、赤ちゃんのことを警戒することもなくお腹を見せてリラックスしていたのだとか。娘さんとも仲良しなももまるちゃんは、子どもたちに対してとても優しく寛容に接してくれているそうです。

最初にご紹介した投稿は19.5万回以上再生され「猫パンチせずに怒らないの優しい」「弟って認識してますね」等のコメントが寄せられ、赤ちゃんに対して優しいお兄ちゃんのとらまるくんに感心する声が多く集まっていたようです。

YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」では、とらまるくん・ももまるちゃんの可愛い動画が投稿されています。赤ちゃん＆娘さんと猫ちゃん達の可愛らしい交流の様子にも心癒されるとファンになる方が続出しているようです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。