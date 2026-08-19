一部週刊誌で阪神・伊原陵人投手（26）の女性トラブルが報じられた。報道による今年1月にチームメートらと参加した酒席で女性への暴言や髪を引っ張るなどの行為があったとされる。

報道陣に対応した球団の大西邦佳広報部長は「ファンの皆さま、関係者の皆さまに、多大なるご心配をおかけしておりますこと、深くおわび申し上げたいと思います」と謝罪した上で、「（伊原選手に）確認、事実関係を確認している最中。確認した事実に基づきまして、慎重かつ適正に対応してまいります。今後の処遇に関して、どうのこうのというものは（現状で）判断するところではございませんので、明日以降につきましては、チーム内で協議しながら進めてまいりたいと思います」と説明した。

現状、女性側から被害届等は提出されていないもよう。そのため警察からの事情聴取や捜査は受けておらず、今後も球団内で事実関係の確認を進めた上で処遇などを判断するとみられる。2年目の今季はここまで先発8試合で4勝2敗、防御率3・25。渦中の伊原は、あす20日以降もチームに同行する予定だ。