ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が2026年8月13日に北方領土の択捉島を訪問したというニュースは、日露関係および緊迫する国際情勢において大きな波紋を広げている。



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これまでロシアの指導者による北方領土への立ち入りとしては、2010年に当時のメドベージェフ大統領が国後島を訪問した例があったものの、2000年の政権掌握以来、プーチン大統領自身が電撃的に足を踏み入れたのは今回が初めてとなる。この突如として行われた訪問の背景には、複数の複雑な政治的、地政学的な計算が働いている。



対ロシア制裁を継続する政府をけん制

最大の要因として挙げられているのは、ウクライナ情勢をめぐり対ロシア制裁を継続する日本政府に対する強いけん制である。



ロシアによるウクライナ侵略以降、日本は先進７カ国と足並みをそろえて厳しい経済制裁や外交的措置を講じてきた。これに対し、ロシア側は平和条約締結交渉の中断を一方的に宣言するなど対抗措置をとってきたが、今回のトップ自身による領土訪問は、領土問題において一切の妥協や譲歩を行わないという強硬な姿勢を改めて内外に誇示する狙いがあったとみられる。



ロシアの公式メディアが、プーチン大統領が択捉島内の水産加工施設や病院、学校といった生活インフラを視察する様子を詳細に報じたのも、同地域におけるロシアの行政管轄と実効支配が揺るぎないものであることを強調する意図に基づいている。



訪問直前には太平洋艦隊の大規模演習

訪問のタイミングの面でも明確な戦略的意図が読み取れる。この訪問の直前には、日本海やオホーツク海などを含むロシア極東地域で太平洋艦隊の大規模な軍事演習が実施されており、プーチン大統領はその視察の一環としてこの北方地域に赴いていた。



さらに、時期的に8月中旬という、日本国内で終戦記念日を控えて歴史的な領土問題や戦後処理への意識が高まるタイミングと重なっている点も決して偶然とは言い切れない。ロシア国内の有権者に向けては、国の主権と国益を強固に守る強力な指導者としてのイメージをアピールするとともに、国際社会からの批判を退ける揺るぎない姿勢を示す政治的パフォーマンスとしての側面も強く帯びている。



日露間の外交的対話はさらに遠いものへ

今回のトップ訪問は、将来的な日露間の外交的対話や平和条約締結に向けた妥協の可能性をさらに遠ざける結果となった。



日本政府は、我が国の固有の領土に関する歴史的および国際法上の立場に照らして絶対に容認できないものとして即座に厳重な抗議を示しており、冷え切った両国関係の修復はより一層困難な状況に陥っている。プーチン大統領の今回の択捉島訪問は、ロシアが極東における軍事的および戦略的要衝としての北方領土の重要性を改めて再確認し、現行の国際秩序や他国の意向に左右されることなく自国の既成事実化を強力に推し進めていくという、冷徹かつ明確な意思表示であったと結論づけることができる。



さらに注目すべきなのは、この訪問が北方領土問題を単なる日露二国間の領土問題にとどめず、ロシアの極東戦略や日米同盟への対応という、より広い安全保障上の文脈に位置付けられる点である。



ロシアにとって北方領土は、オホーツク海から太平洋へとつながる海域を見据える上で重要な地理的位置を占めており、周辺の軍事的プレゼンスを維持することは極東における抑止力の確保とも直結する。その意味で今回の訪問は、日本への政治的メッセージであると同時に、米国を含む西側諸国に対してロシアが極東での戦略的利益を放棄しないことを示す行動としても捉える必要がある。



◆和田大樹（わだ・だいじゅ）CEO, Strategic Intelligence Inc. / 代表取締役社長 専門分野は国際安全保障論、国際テロリズム論、経済安全保障、地政学リスクなど。海外研究機関や国内の大学で特任教授や非常勤講師を兼務。また、国内外の企業に対して地政学リスク分野で情報提供を行うインテリジェンス会社の代表を務める。