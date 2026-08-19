「実は…」強盗に襲われたのは特殊詐欺の“受け子”「被害者なのに通報ためらう」住民が目撃した違和感　富山市

強盗の疑いで逮捕されたのは、ジャン・チュンユイ容疑者（21）ら中国籍の男3人。

8月16日午後1時20分ごろ、富山市の住宅街で50代の男性に暴行を加え、かばんから現金200万円を奪った疑いが持たれています。

事件を目撃した住民は、「真っ昼間でしょ。びっくりしたことはびっくりした」と話します。

白昼の住宅街で発生した強盗事件。

調べを進めると、驚きの事実が分かったのです。

ジャン容疑者たちが襲った男性は、実は特殊詐欺事件の受け子でした。

警察によりますと、村田光一容疑者（58）は、富山県内で70代の女性から現金200万円などをだまし取り、運んでいる途中にジャン容疑者たちに襲われたとみられています。

その瞬間を目撃した近所の住民は、犯行の直前“ある違和感”を抱いたといいます。

事件を目撃した住民：

待ち伏せしていた。（村田容疑者が）この通りに来ることをどうして分かったのか。

さらに、村田容疑者を被害者だと思った住民が助けようと「警察に言え」と声をかけると、村田容疑者は「本部が…本部が…」と、口にしたといいます。

2つの事件が絡んだ異例の事態。

ジャン容疑者らと村田容疑者は同じ組織なのか、あるいは別のグループなのか。

警察は匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」との関連を視野に捜査を進めています。