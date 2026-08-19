三笘薫“不在”でシーズンインへ。様変わりしたブライトンで、クラブ史上最高額で獲得した19歳CBは興味深い【現地発】
８月21日に開幕する2026-27シーズンのプレミアリーグ。三笘薫が所属するブライトンは、23日にホームでアストン・ビラとの初戦を迎える。欧州カンファレンスリーグとの並行日程に挑む一方、今夏は主力やベテランが相次いで退団。そして三笘も負傷からの復帰途上にある。ファビアン・ヒュルツェラー体制３年目、ブライトンと三笘はどんなシーズンを迎えるのか。
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三笘が“不在”のまま、ブライトンの新しいシーズンが始まろうとしている。
昨季終盤の５月、三笘はウォルバーハンプトン戦で太もも裏を痛め、その後に手術を受けた。残り試合を欠場し、今夏の北中米Ｗ杯にも出場できなかった。プレシーズンでも実戦には一度も出ていない。
ヒュルツェラー監督は８月15日のボローニャ戦後、「三笘は復帰に近づいている」と話した。ただ、具体的な時期には触れていない。
地元メディア『サセックス・ワールド』は一般論として、ハムストリングの手術からの回復には４〜６か月を要する場合があると伝え、仮に４か月程度なら９月末から10月頃の復帰も考えられるとした。もちろん、負傷の程度やリハビリの進み方によって変わる。爆発的な加速と鋭い切り返しを武器にする三笘だけに、慎重に状態を上げていくことになるだろう。
それでも、三笘が今季も攻撃の中心であることに変わりはない。
ブライトンで迎える５季目。29歳となり、チーム内での立場も変わってきた。期待の若手として加入してから経験を重ね、今ではチームの大黒柱となった。
その一方で、三笘の不在中に競争相手もアピールしている。地元紙『アーガス』の番記者ブライアン・オーウェンは、プレシーズンではヤンクバ・ミンテに加え、昨季バーミンガムへの期限付き移籍で経験を積んだイブラヒム・オスマンも左ウイングで試されていると指摘。「オスマンは出場時間を争う存在になるかもしれない」と見ている。実際、オスマンは左右両サイドで起用され、プレシーズンでは得点も記録した。
もっとも、ミンテもローマとの親善試合で右足を負傷し、２〜３か月の離脱が見込まれている。三笘とミンテ、過去２季で両翼を担ってきた２人を欠いて、ブライトンはシーズン序盤を戦うことになる。
前線では、さらに大きな変化があった。昨季リーグ13得点を挙げたダニー・ウェルベックがチェルシーへ移籍した。35歳という年齢を踏まえ、若手に出場機会を与えたいクラブが移籍を認めた。ただ、ウェルベックが担っていた仕事はゴールだけではなかった。
昨年、自身の役割について語った際には、マンチェスター・ユナイテッドの若手時代を振り返り、「素晴らしいベテランたちがあらゆる場面で助けてくれた。今は自分がその立場になったと感じている」と話している。試合の日だけでなく、普段の練習や日々の過ごし方まで若い選手に目を配り、自分が受け取ったものを次の世代へ渡そうとしていた。
ウェルベックに加えて、ジェームズ・ミルナーが引退し、ヨエル・フェルトマンやアダム・ウェブスター、ソリー・マーチも去った。昨季の守備の柱ヤン・ポール・ファン・ヘッケもトッテナムへ移籍。ピッチ内外でチームを支えてきた顔ぶれが、この夏に大きく入れ替わった。
クラブも、彼らの穴を若手だけで埋めようとしているわけではない。今夏はリーズからCBパスカル・ストライク、ヴェネツィアからCBミヒャエル・スボボダ、オリンピアコスから右SBコスティーニャを獲得した。いずれも26〜27歳。ヒュルツェラー監督が「Best football age（＝サッカー選手として脂が乗る年齢）」と呼ぶ、経験と身体能力の両方を期待できる年代だ。
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三笘が“不在”のまま、ブライトンの新しいシーズンが始まろうとしている。
ヒュルツェラー監督は８月15日のボローニャ戦後、「三笘は復帰に近づいている」と話した。ただ、具体的な時期には触れていない。
地元メディア『サセックス・ワールド』は一般論として、ハムストリングの手術からの回復には４〜６か月を要する場合があると伝え、仮に４か月程度なら９月末から10月頃の復帰も考えられるとした。もちろん、負傷の程度やリハビリの進み方によって変わる。爆発的な加速と鋭い切り返しを武器にする三笘だけに、慎重に状態を上げていくことになるだろう。
それでも、三笘が今季も攻撃の中心であることに変わりはない。
ブライトンで迎える５季目。29歳となり、チーム内での立場も変わってきた。期待の若手として加入してから経験を重ね、今ではチームの大黒柱となった。
その一方で、三笘の不在中に競争相手もアピールしている。地元紙『アーガス』の番記者ブライアン・オーウェンは、プレシーズンではヤンクバ・ミンテに加え、昨季バーミンガムへの期限付き移籍で経験を積んだイブラヒム・オスマンも左ウイングで試されていると指摘。「オスマンは出場時間を争う存在になるかもしれない」と見ている。実際、オスマンは左右両サイドで起用され、プレシーズンでは得点も記録した。
もっとも、ミンテもローマとの親善試合で右足を負傷し、２〜３か月の離脱が見込まれている。三笘とミンテ、過去２季で両翼を担ってきた２人を欠いて、ブライトンはシーズン序盤を戦うことになる。
前線では、さらに大きな変化があった。昨季リーグ13得点を挙げたダニー・ウェルベックがチェルシーへ移籍した。35歳という年齢を踏まえ、若手に出場機会を与えたいクラブが移籍を認めた。ただ、ウェルベックが担っていた仕事はゴールだけではなかった。
昨年、自身の役割について語った際には、マンチェスター・ユナイテッドの若手時代を振り返り、「素晴らしいベテランたちがあらゆる場面で助けてくれた。今は自分がその立場になったと感じている」と話している。試合の日だけでなく、普段の練習や日々の過ごし方まで若い選手に目を配り、自分が受け取ったものを次の世代へ渡そうとしていた。
ウェルベックに加えて、ジェームズ・ミルナーが引退し、ヨエル・フェルトマンやアダム・ウェブスター、ソリー・マーチも去った。昨季の守備の柱ヤン・ポール・ファン・ヘッケもトッテナムへ移籍。ピッチ内外でチームを支えてきた顔ぶれが、この夏に大きく入れ替わった。
クラブも、彼らの穴を若手だけで埋めようとしているわけではない。今夏はリーズからCBパスカル・ストライク、ヴェネツィアからCBミヒャエル・スボボダ、オリンピアコスから右SBコスティーニャを獲得した。いずれも26〜27歳。ヒュルツェラー監督が「Best football age（＝サッカー選手として脂が乗る年齢）」と呼ぶ、経験と身体能力の両方を期待できる年代だ。