飼い主さんが猫に写真を撮ることを伝えると…？飼い主さんの言葉に応えた猫の賢すぎる行動が反響を呼んでいます。

注目を浴びている投稿は記事執筆時点で15.5万回も表示され、1.4万いいねを記録。「此れで良いのかしら？と言う顔してますね」「賢い～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：猫に『保険証の写真を撮らせて』と頼んだ結果→まさかの『完璧すぎるポーズ』】

「ペット保険の保険証の写真を撮らせてくれ」と頼んだ結果

Xアカウント「木野どど松」に投稿されたのは、猫の『ミケネコ』ちゃんの姿。ペット保険で保険証を作るために、ミケネコちゃんの写真が必要だったそう。飼い主さんが「ペット保険の保険証の写真を撮らせてくれ」とお願いすると、ミケネコちゃんは驚きの行動をとったといいます。

ミケネコちゃんはきちんと座り直し、キメ顔で飼い主さんを見たのだとか。足をそろえて、体は斜めにして顔だけカメラ目線。しっかりとしたポーズをとったといいます。また、口元は優しく閉じて目線はキリリとしており、まるで証明写真のお手本のような完璧すぎる表情を見せてくれたのだとか。

愛らしさは抜群なNGパターン

ミケネコちゃんの次に、飼い主さんは同居猫の『トトネコ』ちゃんにも写真を撮らせてもらったそう。表情はキリっとしてバッチリだったというトトネコちゃん。ですが、残念ながら座ってはくれなかったそう。

なんとお腹を上にして足を開いて、すっかりリラックスモードだったとか。猫らしいポーズに癒されますが、保険証の写真には使えなさそうですね。

ミケネコちゃんの素敵な姿を見た方たちから「美猫！」「賢い猫さま」などの声が寄せられました。飼い主さんの要望に１００点満点のポーズで応えたミケネコちゃんに称賛の声が届けられました。

また、ミケネコちゃんに「アクスタにも出来そう」というコメントも届きました。もしアクスタ制作のための写真であれば、愛嬌たっぷりのポーズだったトトネコちゃんの姿も採用されたかもしれませんね。

Xアカウント「木野どど松」では、ミケネコちゃんとトトネコちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「木野どど松」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。