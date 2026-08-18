ロングドレスとミニスカでは対応が別……巨人軍・高梨雄平の不倫報道にみる球団対応の“ウラ側”

’24年には第１子が誕生し

プロ野球・読売ジャイアンツの中継ぎ左腕として活躍する高梨雄平投手（34）の「お泊まり不倫」をFRIDAYが報じ、反響を広げている。

高梨は７月中旬の試合終了後に銀座のシーシャバーを訪れ、午前３時半過ぎにロングドレス姿の美女と共に姿を現した。店を出た高梨は自ら手を伸ばして

「バッグを持ってあげようか？」

と言わんばかりに女性の手を握ろうとしては引っ込めるなど、終始楽しそうにイチャイチャとおねだりをするような仕草を連発。そのまま２人でタクシーに乗り込み都内のホテルへ移動すると、周囲を警戒して時間差で館内へ入っていき、朝まで出てくることはなかった。そんな高梨の左手薬指には指輪が光っていたのだが……。

「高梨選手は’22年に年下一般女性と結婚し、’24年には第１子が誕生したばかり。今季はケガで３軍スタートとなったものの、５月に１軍復帰を果たして勝利投手となり復活の兆しを見せていました。ですが、現在は再び２軍降格となるなど、彼にとっては納得のいかないシーズンになっているでしょうね」（スポーツ紙記者）

高梨本人がコメントを

実はフライデーは、このお泊まりの約１ヵ月前にも、高梨が都内で超ミニスカート姿の別の美女とお酒を楽しんでいた姿を捉えている。スポーツライターによれば

「学生時代から合コン好きでした」

といい、プライベートでの派手な交友関係が垣間見える。

意外だったのはこの報道に対しての球団側の対応だ。

６月の“ミニスカ美女”については球団側が

〈本人の友人です〉

と回答した一方、７月の“ロングドレス美女”とのお泊まりについては高梨が

〈この度は、お騒がせしてしまいましたことを深くお詫び申し上げます。家族に対しては謝罪し、すでに解決しております。ファンの皆様、関係者の皆様にも、心よりお詫び申し上げます〉

と本人が直接コメントしている。これについて、あるスポーツライターは、

「フライデー側の問い合わせに対し、ジャイアンツは高梨選手本人に事実確認を行ったのでしょう。そのなかで、ミニスカ美女は友人なので球団がコメントしたが、ロングドレス美女に関しては不倫関係を認めたから、球団ではなく自身で“事態収拾しろ”ということで、本人コメントという形になったのでしょう」

とウラ事情を明かす。

妻子がありながらの今回の奔放な報道に、落胆するファンも多いだろう。本業のピッチングで再び信頼を取り戻せるのか、今後の活躍に注目が集まる――。

【YouTube】FRIDAY TV『芸能記者チャンネル』では、現役の芸能記者たちが『巨人・高梨雄平 「お泊まり不倫」の真相』と題し、記者だからこそ知る１ヵ月に２人の美女との“不倫疑惑“の舞台裏について徹底深掘りします。現場記者が見た、中継ぎエースとロングドレス美女とのラブラブぶり。さらにはファンの“意外な反応”について解説しています。