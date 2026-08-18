Instagramアカウント「ぺちこですけど」に投稿されたのは、大好きな先住猫さんに全身で甘える子猫「ちこ」ちゃんの姿。投稿は記事執筆時点で57万回再生され、先住猫さんの上に乗り、寄り添う様子に「癒されるー♡」「ん～めちゃかわ♡」といった声が寄せられました。

【動画：『大好きな先住猫』が眠っていると、子猫がぴったり寄り添い始めて…あまりにも尊い『甘え方』】

お兄ちゃんラブな子猫「ちこ」ちゃん

投稿に登場するのは、子猫の「ちこ」ちゃんと一緒に暮らす先住猫さん。ちこちゃんは先住猫さんのことが大好きで、日頃からそばにいたがるのだそうです。

この日も、ソファで横になっている先住猫さんの体の上に乗り、ぴったりと寄り添い始めたといいます。

幸せの「ゴロゴロ」にほっこり

ちこちゃんは喉をゴロゴロと鳴らしながら、眠っている先住猫さんにさらに接近。顔を重ねるようにして、自分の顔を先住猫さんの頬や首元へ埋めていたといいます。

さらに甘えた声も出していたというちこちゃん。先住猫さんのことを慕っている様子がよく分かる、なんとも微笑ましい光景です。一方の先住猫さんもリラックスしきっている様子で、そのまま横になっていました。

積み重なった絆と愛情

別の投稿には、ちこちゃんが迎えられてからまだ日が浅かった頃の記録も残されています。当時から先住猫さんと仲良くなりたかったようで、周囲をウロウロしたり、そばへ近づいたりしていたとのこと。

先住猫さんのしっぽで遊ぶ姿も見られ、少しずつ距離を縮めていったという2匹。最初から諦めずに近づこうとしていたちこちゃんが、今では安心して体を預けられるほどそばにいる光景には、積み重ねてきた時間を感じます。

最初に紹介した投稿には「動じないお兄ちゃん、さすがですね‼︎」など、2匹の仲睦まじい姿に癒やされた人たちからのコメントが寄せられています。先住猫さんへの思いがあふれるように体を寄せるちこちゃんの姿は、多くの人を和ませたようです。

Instagramアカウント「ぺちこですけど」では、ちこちゃんをはじめ、姉妹の「ぺこ」ちゃんも含め、一緒に暮らす猫さんたちの日常が紹介されています。猫同士が過ごす穏やかな時間や、思わず頬が緩むようなやり取りを楽しめます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ぺちこですけど」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。