キアヌ・リーブスが描く過酷なバイクレースの世界『Hooligans』シーズン2へ更新決定

ハリウッド屈指のバイク愛好家として知られるキアヌ・リーブスが、ビジネスパートナーのガード・ホリンジャーとともに届けるオリジナルドキュメンタリーシリーズ『Hooligans: The ARCH Racing Project（原題）』。そのシーズン2への更新が、米Samsung TV Plusにて正式に発表された。

モトアメリカに挑む熱き人間ドラマとドキュメンタリーとしての魅力

V10エンターテインメントが制作を手掛ける本作は、キアヌとガードに加え、プロライダーのコーリー・アレキサンダーやジェレミー・マクウィリアムズ、そして彼らが率いるチームが全米最高峰のモトアメリカ（MotoAmerica）ロードレースシリーズに参戦する姿を密着取材したも。人気作『F1: 栄光のグランプリ』のスタイルを踏襲し、過酷なレースの舞台裏に潜む個性豊かな人間模様と重厚なドラマを鮮やかに捉えている。

Samsung TV Plusのシニア・バイスプレジデント兼グローバルヘッドであるサレック・ブロドスキーは、今作を同プラットフォームにとっての重要な節目と評価。「キアヌとガードは、職人技やイノベーション、そして限界への挑戦を描くキャラクター主導のストーリーを通じて、モータースポーツ・カルチャーの刺激を見事に捉えた。今回の更新は、画面を越えて深く共鳴するプレミアムなオリジナル作品に対する我々の注力を反映したものだ。彼らとともにプロジェクトを築き続けられることを誇りに思う」と熱弁を振るう。

V10エンターテインメントのCEOであるジョン・スティーヴンスも、「制作に着手した際、私たちが捉えたかったのはモトクロスレースの本質的な姿――リスク、家族のような絆、そして人々を突き動かす執着心だった」と振り返る。さらに「キアヌとガードがもたらした熱量とこだわりが、全員の刺激となった。このストーリーが多くの共感を呼んでいることはチームにとって何よりの意味を持つ。シーズン2で展開する新たな挑戦を共有するのが待ちきれない」と期待を込めた。

現在、Samsung TV Plusでは24時間365日放送の『MotoAmericaTV』チャンネルも開設されており、生配信や練習走行、アーカイブ映像など200時間以上のコンテンツを提供中だ。『Hooligans』は同チャンネルを完備するフラッグシップコンテンツとして機能している。

バイク愛といえば！ノーマン・リーダスとの豪華共演も話題に

熱狂的なバイク好きとして知られ、自身のバイクメーカー「ARCH Motorcycle」を設立してしまうほどの情熱を持つキアヌだが、ハリウッドの“バイク好き”といえば、『ウォーキング・デッド』のダリル役で知られるノーマン・リーダスも忘れてはならない。

Norman Reedus and guest Keanu Reeves in Ride with Norman Reedus (Season 6, Episode 1). Photo Credit: Niki Chan Wylie/AMC

ノーマンが仲間とともにツーリングで世界各地を巡る人気旅番組『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン6の記念すべき第1話では、キアヌがゲストとして登場。共に情熱的なライダーである二人が、神秘的なユタ州の砂漠やボンネビル・ソルトフラッツ、モアブの渓谷を駆け巡る壮大なアドベンチャーを繰り広げ、大きな話題を呼んだ。

『Hooligans: The ARCH Racing Project（原題）』の日本での配信先は現時点で未定。『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン1〜6はHuluにて独占配信中。（海外ドラマNAVI）

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