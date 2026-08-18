【きょうから】ローソン“ご当地からあげクン”、SNSで4279万回表示の反響「これ食べるために旅行したい」「買う前からもう美味しい」
ローソンできょう18日から、地元の有名店の監修商品やご当地の食材を使用した「ご当地からあげクン」が発売開始する。ローソン公式X（@akiko_lawson）で告知されると、投稿は約4279万回表示を超え、約1万件以上の「いいね」を集めるなど注目を集め、「日本ほぼ１周してこいということか。からあげクンの為に」「関西住みだけど九州しょうゆ食べたすぎる」「これ食べるために旅行したい」など期待の声が相次いでいた。
【写真】ご当地からあげクン、各地域の個性あふれる全8種の内容
今年の「ご当地からあげクン」は全8品で展開する。北海道では「中国料理布袋監修 ザンギのたれ味」、東北では「かっぱえびせん にんにく醤油味」、北関東甲信越では「亀田の柿の種味 ピリ辛しょうゆ」、南関東では「七宝麻辣湯監修 麻辣湯味」を発売する。さらに東海北陸では「ステーキのあさくま監修コーンスープ味」、関西では「くらこん監修 塩こんぶマヨ味」、中国四国では「晩餐館 焙煎にんにくたれ味」、九州では「カルビーポテトチップス九州しょうゆ味」が登場する。いずれも税込298円。数量限定で、なくなり次第終了となる。
SNSでは朝から、「全部食べるために全国回ろうか悩んでる」「朝ごはん今日はからあげクンやな」など、期待を寄せるコメントが。また本日から発売にも関わらず、「ご当地からあげクン」をすでに実食した人からの感想も続々と集まり、「早速柿の種購入」「思ったより麻辣湯」「買う前からもう美味しいと思っていたので2個購入」という声も上がった。
中でもSNSで話題となっている味は、「カルビーポテトチップス九州しょうゆ味」。カルビー監修のもと、九州エリアで人気の『ポテトチップス 九州しょうゆ』と夢のコラボが実現した。九州地方ならではの甘口しょうゆの味わいで、香ばしさと甘じょっぱさがクセになる一品。夏休みの帰省や旅行に合わせて、住んでいる地域以外の味も探してみては。
今年の「ご当地からあげクン」は全8品で展開する。北海道では「中国料理布袋監修 ザンギのたれ味」、東北では「かっぱえびせん にんにく醤油味」、北関東甲信越では「亀田の柿の種味 ピリ辛しょうゆ」、南関東では「七宝麻辣湯監修 麻辣湯味」を発売する。さらに東海北陸では「ステーキのあさくま監修コーンスープ味」、関西では「くらこん監修 塩こんぶマヨ味」、中国四国では「晩餐館 焙煎にんにくたれ味」、九州では「カルビーポテトチップス九州しょうゆ味」が登場する。いずれも税込298円。数量限定で、なくなり次第終了となる。
SNSでは朝から、「全部食べるために全国回ろうか悩んでる」「朝ごはん今日はからあげクンやな」など、期待を寄せるコメントが。また本日から発売にも関わらず、「ご当地からあげクン」をすでに実食した人からの感想も続々と集まり、「早速柿の種購入」「思ったより麻辣湯」「買う前からもう美味しいと思っていたので2個購入」という声も上がった。
中でもSNSで話題となっている味は、「カルビーポテトチップス九州しょうゆ味」。カルビー監修のもと、九州エリアで人気の『ポテトチップス 九州しょうゆ』と夢のコラボが実現した。九州地方ならではの甘口しょうゆの味わいで、香ばしさと甘じょっぱさがクセになる一品。夏休みの帰省や旅行に合わせて、住んでいる地域以外の味も探してみては。