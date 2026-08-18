銀座ホステスが明かす「ダサい中年認定」される“夏のNGファッション”10選…女性ウケ最悪なのは
大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。
◆おじさんは身内に甘い
今回のテーマは「“ダサい中年認定”される夏のNGファッション10選」です。
少し前のことですが「おじさんのハーフパンツありなし論争」が、やや激しい議論を巻き起こしましたね。身内に甘いおじさんたちが「キモくないよね」と互いをかばい合い、励まし合っているのを見ていて0.0000001ミリくらいは心が痛むのですが、今回は私も中年男性の皆さんにあえて厳しいダメ出しをさせていただきます。
読者の皆さんには素敵なおじさんでいてほしいからです。では、さっそくまいります。
◆その1「ムダ毛」
ムダ毛は言わずもがな男女問わずウケ最悪です。街中には「どうしてその状態で肌を露出したの？」と言いたくなるくらい、ムダ毛まみれのおじさんもちらほらいますが。
最近は男性専用の脱毛サロンも充実しています。プロのアドバイスを受けてみるのもおすすめです。
◆その2「バストトップが透けているTシャツ」
Tシャツの生地が薄い、もしくはサイズが合っていないせいでバストトップが透けているおじさんも少なくありません。
生地の薄いTシャツですが、それはたぶん肌着です。ちなみに同じ理由で「黒いタンクトップ」もNGです。生活感がありすぎます。サイズが合っていないのは論外。きちんとサイズが合っているものを身に着けるようにしましょう。
◆その3 脇汗のシミが目立つ「グレーのTシャツ」
汗をかくのは仕方ないですが、何も対策せずに放置していると、「不潔」「だらしない」の烙印が押されます。ハンカチを持ち歩いていないのか、流れる汗をそのままにしているおじさんも。電車の車内など狭い空間では、こちらに汗が垂れてくるんじゃないかと、見ているだけでハラハラします。
中でも汗ジミが目立つグレーのTシャツは要注意。中年特有の「お疲れ感」が強調されてしまいます。
◆その4「ヨレヨレ・シワシワ」の服
襟元が伸びきってヨレヨレになっていたり、シワシワ状態の洋服もNGです。「部屋着のまま出てきたの？」と誤解されかねません。大人の男性としての品格や配慮を疑われます。
ヨレヨレの洋服はいっそのこと捨てましょう。そして、洋服はシワシワのまま身に着けるのではなく、きちんとアイロンがけをしましょう。
◆その5「平成の男子中学生過ぎる重ね着」
「おじさんがオシャレなんかしてもなぁ」という諦めなのか、開き直りなのか、くたびれた白Tシャツにチェック柄のネルシャツを重ね着しているおじさんをたまに見かけます。
平成初期の男子中学生を思い出す、懐かしいスタイルです。
◆その6「全身ロゴまみれ」
「GUCCI」「Louis Vuitton」「GIVENCHY」など、ブランドのロゴがプリントされたTシャツに、同じくロゴがプリントされたスウェットの上下セット、ロゴがプリントされたスニーカー、ロゴがプリントされたクラッチバッグといったコーディネートのおじさんも。
だいたい肌が黒くて、歯がバカみたいに白いです。
◆その7「ポッコリお腹×ヤリラ風黒スキニーパンツ」
「ヤリラフィー」風のピチピチスキニーを履いているおじさんも、女性ウケは最悪です。ヤリラフィーとは、主にTikTokなどで横揺れしている男性たちを指すネットスラングのこと。
彼らが好んで身に着けている「黒スキニー」が、いつのまにかヤリラフィーのシンボルマーク化、コスチューム化しているため、同じものを中年男性が身に着けてしまうと非常にミスマッチなことになってしまいます。
◆おじさんは身内に甘い
今回のテーマは「“ダサい中年認定”される夏のNGファッション10選」です。
少し前のことですが「おじさんのハーフパンツありなし論争」が、やや激しい議論を巻き起こしましたね。身内に甘いおじさんたちが「キモくないよね」と互いをかばい合い、励まし合っているのを見ていて0.0000001ミリくらいは心が痛むのですが、今回は私も中年男性の皆さんにあえて厳しいダメ出しをさせていただきます。
◆その1「ムダ毛」
ムダ毛は言わずもがな男女問わずウケ最悪です。街中には「どうしてその状態で肌を露出したの？」と言いたくなるくらい、ムダ毛まみれのおじさんもちらほらいますが。
最近は男性専用の脱毛サロンも充実しています。プロのアドバイスを受けてみるのもおすすめです。
◆その2「バストトップが透けているTシャツ」
Tシャツの生地が薄い、もしくはサイズが合っていないせいでバストトップが透けているおじさんも少なくありません。
生地の薄いTシャツですが、それはたぶん肌着です。ちなみに同じ理由で「黒いタンクトップ」もNGです。生活感がありすぎます。サイズが合っていないのは論外。きちんとサイズが合っているものを身に着けるようにしましょう。
◆その3 脇汗のシミが目立つ「グレーのTシャツ」
汗をかくのは仕方ないですが、何も対策せずに放置していると、「不潔」「だらしない」の烙印が押されます。ハンカチを持ち歩いていないのか、流れる汗をそのままにしているおじさんも。電車の車内など狭い空間では、こちらに汗が垂れてくるんじゃないかと、見ているだけでハラハラします。
中でも汗ジミが目立つグレーのTシャツは要注意。中年特有の「お疲れ感」が強調されてしまいます。
◆その4「ヨレヨレ・シワシワ」の服
襟元が伸びきってヨレヨレになっていたり、シワシワ状態の洋服もNGです。「部屋着のまま出てきたの？」と誤解されかねません。大人の男性としての品格や配慮を疑われます。
ヨレヨレの洋服はいっそのこと捨てましょう。そして、洋服はシワシワのまま身に着けるのではなく、きちんとアイロンがけをしましょう。
◆その5「平成の男子中学生過ぎる重ね着」
「おじさんがオシャレなんかしてもなぁ」という諦めなのか、開き直りなのか、くたびれた白Tシャツにチェック柄のネルシャツを重ね着しているおじさんをたまに見かけます。
平成初期の男子中学生を思い出す、懐かしいスタイルです。
◆その6「全身ロゴまみれ」
「GUCCI」「Louis Vuitton」「GIVENCHY」など、ブランドのロゴがプリントされたTシャツに、同じくロゴがプリントされたスウェットの上下セット、ロゴがプリントされたスニーカー、ロゴがプリントされたクラッチバッグといったコーディネートのおじさんも。
だいたい肌が黒くて、歯がバカみたいに白いです。
◆その7「ポッコリお腹×ヤリラ風黒スキニーパンツ」
「ヤリラフィー」風のピチピチスキニーを履いているおじさんも、女性ウケは最悪です。ヤリラフィーとは、主にTikTokなどで横揺れしている男性たちを指すネットスラングのこと。
彼らが好んで身に着けている「黒スキニー」が、いつのまにかヤリラフィーのシンボルマーク化、コスチューム化しているため、同じものを中年男性が身に着けてしまうと非常にミスマッチなことになってしまいます。