モスバーガーの“手が汚れない”ホットドッグの食べ方に60万表示の反響 SNS「確かに、食べやすい」「ちゃんと考えられてる」
モスバーガーの公式「X」アカウントが8月17日、更新。手が汚れないホットドッグの食べ方を紹介しています。
【画像】こんなパッケージだったんだ！ 手が汚れない、ホットドッグの食べ方！
「うれしい構造」モスバーガーの“ホットドッグ”のパッケージ
公式アカウントは「モスのホットドッグ、こんな感じで食べると手が汚れません」とコメント。人気メニュー「スパイシーチリドッグ」の箱を一部分開いた様子を写した写真を投稿しました。
投稿は60万回以上表示され、3000件以上の「いいね」を集めています。
SNS上では、「確かに、食べやすい」「うれしい構造ですね」「イイですね！出先でも食べやすそうです」「ちゃんと考えられている箱！」といった声が寄せられています。
モスバーガーはバーガーのボリューム感から、手や口を汚さずに食べるのが難しいとされるバーガーチェーン店です。
モスバーガーの公式サイトには、「きれいな食べ方」が掲載されており、「モスバーガーのソースを残さずにうまく食べるコツの一つとしてハンバーガーを回転させて食べる『回し食べ』という方法があります。それでも余ったソースはフレンチフライポテトにからめて食べるとポテトとソースの絶妙な味わいをお楽しみいただけます」と解説されています。