モスバーガーの公式「X」アカウントが8月17日、更新。手が汚れないホットドッグの食べ方を紹介しています。

【画像】こんなパッケージだったんだ！ 手が汚れない、ホットドッグの食べ方！

公式アカウントは「モスのホットドッグ、こんな感じで食べると手が汚れません」とコメント。人気メニュー「スパイシーチリドッグ」の箱を一部分開いた様子を写した写真を投稿しました。

投稿は60万回以上表示され、3000件以上の「いいね」を集めています。

SNS上では、「確かに、食べやすい」「うれしい構造ですね」「イイですね！出先でも食べやすそうです」「ちゃんと考えられている箱！」といった声が寄せられています。

モスバーガーはバーガーのボリューム感から、手や口を汚さずに食べるのが難しいとされるバーガーチェーン店です。

モスバーガーの公式サイトには、「きれいな食べ方」が掲載されており、「モスバーガーのソースを残さずにうまく食べるコツの一つとしてハンバーガーを回転させて食べる『回し食べ』という方法があります。それでも余ったソースはフレンチフライポテトにからめて食べるとポテトとソースの絶妙な味わいをお楽しみいただけます」と解説されています。