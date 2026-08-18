大谷翔平が28号&29号連発！打者天国で爆発 菅野智之との“好相性”も健在「完全にカモにしている」通算4本目のアーチ
大谷翔平が2打席連発となる28号、29号アーチを放った(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間8月17日、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、5回に5試合ぶりの28号ソロを放った。さらに、6回にも29号2ランを放ち、2打席連発となった。打者天国のクアーズ・フィールドで打棒さく裂となっている。
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大谷は5回、先頭打者で打席に立つと、菅野智之の2球目のカットボールを捉え、左中間席へ運んだ。
菅野をお得意様としている大谷。ドジャース専門メディア『Dodgers ON SI』のノア・カムラス記者は自身のXで「ショウヘイ・オオタニがトモユキ・スガノを完全にカモにしている」と綴っている。
同記者は、大谷がキャリアを通じて菅野に対して4本目のアーチとなったことを伝えた。この日もその相性の良さは健在だった。
2本目のアーチは飛距離452フィート（約137.7メートル）を計測する右中間への特大アーチとなり、敵地も騒然となった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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