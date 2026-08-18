50代からもっと笑顔に！「いい母・いい嫁」をやめて手放した5つのこと
YouTubeチャンネル「しげやん Vlog | 50代から人生を楽しむ」が、「「いい母・いい嫁」をやめた。50代の私が手放してよかった5つのこと」と題した動画を公開しました。動画では、しげやんさんが子育てを終えた50代の節目に、心と暮らしを軽くするために手放した5つの考え方や習慣について語っています。
動画の冒頭で「最近の私、前よりよう笑ってんねん」と切り出したしげやんさんは、その理由が5つのことを手放したからだと明かします。1つ目に挙げたのは「無理して続ける人付き合い」。気が進まない誘いを断る勇気を持ったことで、気持ちが楽になったと語りました。2つ目は「子供たちの机とベッド」の処分です。子供の巣立ちを機に思い出の家具を手放し、夫婦2人のこれからの暮らしを楽しむための部屋づくりを始めた様子が収められています。
3つ目は「自分を後回しにすること」。子育て中は節約を優先していたものの、夫婦2人の生活になった今は「体にええものを遠慮せずに買っていこう」と自分を大切にする姿勢に変化したといいます。4つ目は「ちゃんとした嫁でいようとすること」で、義両親からの温かい言葉をきっかけに、「ちゃんとした嫁を誰も求めていなかったんかもな」と気づいたエピソードを披露しました。
これら4つの根底にある5つ目の手放しとして、しげやんさんは「『我慢した方がいい』と思い込んでいた自分」を挙げました。「いい母親、いい嫁でいようと嫌われへんようにするんをやめた」と語る姿は、同年代の視聴者にとって、これからの人生をより豊かに生きるためのヒントになりそうです。
動画の冒頭で「最近の私、前よりよう笑ってんねん」と切り出したしげやんさんは、その理由が5つのことを手放したからだと明かします。1つ目に挙げたのは「無理して続ける人付き合い」。気が進まない誘いを断る勇気を持ったことで、気持ちが楽になったと語りました。2つ目は「子供たちの机とベッド」の処分です。子供の巣立ちを機に思い出の家具を手放し、夫婦2人のこれからの暮らしを楽しむための部屋づくりを始めた様子が収められています。
3つ目は「自分を後回しにすること」。子育て中は節約を優先していたものの、夫婦2人の生活になった今は「体にええものを遠慮せずに買っていこう」と自分を大切にする姿勢に変化したといいます。4つ目は「ちゃんとした嫁でいようとすること」で、義両親からの温かい言葉をきっかけに、「ちゃんとした嫁を誰も求めていなかったんかもな」と気づいたエピソードを披露しました。
これら4つの根底にある5つ目の手放しとして、しげやんさんは「『我慢した方がいい』と思い込んでいた自分」を挙げました。「いい母親、いい嫁でいようと嫌われへんようにするんをやめた」と語る姿は、同年代の視聴者にとって、これからの人生をより豊かに生きるためのヒントになりそうです。
YouTubeの動画内容
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フラフープで50代から健康寿命を伸ばしていこう！ \50歳からでも、人生はちゃんと変えられる／ 生活習慣病アドバイザーのアラフィフしげやんです！ ４年前バセドウ病になり、１年で20KG増💦 病院での毎月の定期検診で、更年期に入ってきてるから体重管理はちゃんとするんやで！と病院の先生に言われながらも 普段通り生活してたら… 50歳になった１年前「このままやと生活習慣病やで」と。 そこから、ズボラ主婦のしげやんが一念発起で生活習慣病アドバイザーの資格をとって健康になろうと決意！ そして、フラフープダイエットに目覚めトライしたら 体幹は整えられて歩くのもラクになるし 健康診断での血液検査もクリアできるほど元気に。 だから、アンタもしげやんと一緒に無理せず・頑張りすぎず・楽しみながらしげやんと一緒にフラフープやってみいひん？ ▼▼こんなアンタにおすすめ▼▼ ・50代に入ってから体がしんどい ・やる気はないけど、このままはイヤ ・ダイエット、失敗続き ・運動は正直キライ ・元気を取り戻したい ・一緒に楽しみながらできる仲間が欲しい ・血液検査で 💉血糖値が高い 💉悪玉コレステロールが高い 💉血液ドロドロ 💉血圧が高い 全部ひっくるめて生活習慣病予備軍って言われたアンタ 50代の私らって 疲れる。めんどくさい。動きたない。揃いの三拍子やんか。 でも、みんなとやれば自然と笑顔も増えて楽しなる。 このチャンネルでは、 フラフープを中心に、50代からの健康づくり・ダイエット・生活習慣改善を発信してるから ・運動不足が気になる ・お腹まわりが落ちにくくなった ・健康診断の数値が気になる ・更年期でしんどい ・でも激しい運動は無理… そんなアラフィフ世代のみんなと、 “頑張りすぎない健康習慣”を一緒に続けるチャンネルを目指してる！ このチャンネルでは、 ・フラフープエクササイズ ・50代向けダイエット習慣 ・健康的な食事や生活習慣 ・無理しない宅トレ ・リアルな体験談や日常Vlog などを、リアル目線で発信していきます😊 アンタは1人じゃない だから、しげやんと一緒に楽しみながら少しでも健康寿命伸ばしていこ！ ほんで、運動不足からくる生活習慣病を予防していこ！ #50代 #フラフープ #健康寿命 #ダイエット
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