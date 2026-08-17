1日“何杯”までOK？「コーヒー」による急性中毒を防ぐ適正量と3つの注意点

急性カフェイン中毒という言葉を聞いたことはありますか？コーヒーは日本でも日常的に親しまれている飲み物ですが、短時間に過剰摂取することで、めまいや動悸、吐き気などの症状が現れることがあります。この記事では、コーヒーに含まれるカフェイン量や、なぜ身近な飲み物が急性中毒につながり得るのか、そのリスクと対策についてわかりやすくご紹介します。

監修医師：

宮崎 直（医師）

急性カフェイン中毒とコーヒーの関係：なぜコーヒーが原因になるのか

【経歴】京都府立医科大学卒業東京都立墨東病院 集中治療科勤務【資格】JSPO公認スポーツドクター救急科専門医

急性カフェイン中毒（短時間にカフェインを過剰摂取することで、めまい・動悸・吐き気・強い不安感などが現れる状態）を引き起こす要因はさまざまですが、日本で特に身近な原因のひとつがコーヒーです。このセクションでは、コーヒーに含まれるカフェイン量や、なぜコーヒーが急性中毒につながり得るのかについて解説します。

コーヒー1杯に含まれるカフェイン量はどれくらいか

コーヒーは世界中で広く親しまれている飲み物であり、日本でも日常的に飲まれています。ただし、コーヒーにはカフェインが一定量含まれており、その量は豆の種類や抽出方法によって異なります。

文部科学省の日本食品標準成分表によると、一般的なレギュラーコーヒー（ドリップ式）100mLあたりのカフェイン含有量は約60mgとされています。一般的なマグカップ1杯（150～200mL）で換算すると、1杯あたり約90～120mgのカフェインを摂取することになります。エスプレッソはさらに濃縮されており、30mLほどのショットでも約60mgのカフェインが含まれている場合があります。

インスタントコーヒーの場合、100mLあたり約57mgのカフェインが含まれており、レギュラーコーヒーとほぼ同程度です。一方、缶コーヒーやコーヒー飲料は製品によってカフェイン含有量が異なるため、ラベルの確認が重要です。市販の缶コーヒー（185mL）には1本あたり約50～100mgのカフェインが含まれているものも少なくありません。

注意が必要なのは、コーヒーを短時間に何杯も飲む習慣がある場合です。たとえば1日に5杯のコーヒーを飲むと、それだけで500～600mg以上のカフェインを摂取する可能性があります。厚生労働省や欧州食品安全機関（EFSA）の公表では、健康な成人の1日あたりのカフェイン摂取目安量を400mgまで（1回あたり200mgまで）としており、妊婦や授乳婦ではさらに低い値（1日200～300mg）が推奨されています。コーヒーそのものは決して危険な飲み物ではありませんが、飲む量やスピードによっては過剰摂取につながるリスクがあります。

コーヒー以外のカフェイン源との組み合わせが危険な理由

急性カフェイン中毒を考えるうえで見落とされがちなのが、コーヒー以外のカフェイン源との「重複摂取（併用）」です。現代の生活では、コーヒーだけでなく、エナジードリンクや栄養ドリンク、緑茶・紅茶、コーラ、チョコレートなど、さまざまな食品や飲料にカフェインが含まれています。

特にエナジードリンクには、1缶（250～500mL）あたり約80～160mgのカフェインが含まれている製品もあります。コーヒーを朝に2杯飲み、午後にエナジードリンクを1本飲んだだけで、合計300～400mgに達することも珍しくありません。さらに、市販の風邪薬や頭痛薬、眠気覚まし用の錠剤（無水カフェイン）にもカフェインが含まれている場合があり、意識しないうちに摂取量が危険水域まで積み重なるケースもあります。

このような重複摂取の問題は、コーヒーを単独で楽しむ場合と異なり、自分がどれだけ摂取したか管理が難しくなる点にあります。眠気を覚ましたいという理由でコーヒーを飲みながらエナジードリンクや市販薬を追加するような行動は、急性カフェイン中毒のリスクを急激に高めます。特に、小柄な方やカフェインを体内で分解・処理する働き（代謝能力）が低下している高齢の方、特定の持病をお持ちの方は少量の摂取でも中毒症状が出ることがあるため、十分な注意が必要です。

まとめ

急性カフェイン中毒は、決して特別な状況だけに起こるものではありません。コーヒーや栄養ドリンクが身近にある現代社会では、気づかないうちに摂取量が過剰になるケースもあります。成人の目安として1日400mg未満というカフェイン摂取量の基準を参考にしながら、飲み物の種類や量を意識的に管理することが予防の第一歩です。動悸や震えなど気になる症状がある場合は、早めに内科への相談を検討してください。日常の小さな習慣の見直しが、身体を守る大きな一歩につながります。

参考文献

厚生労働省「食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ＆A」

食品安全委員会「食品中のカフェイン」

医薬基盤・健康・栄養研究所「カフェイン - 「 健康食品 」の安全性・有効性情報」