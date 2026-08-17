【SoftBank CUP 2026】日本代表 95−66 韓国代表（8月16日／有明アリーナ）

【映像】河村勇輝の「神業ビハインドパス」

バスケットボール日本代表のPG河村勇輝（ロサンゼルス・クリッパーズ）が、衝撃の超ロング“ビハインド・ザ・バックパス”を披露。あまりにも予想外なパスに、アリーナのブースターたちが驚きの声を上げた。

日本代表は8月16日、SoftBank CUP 2026（国際親善試合）で韓国代表と対戦。八村塁（ロサンゼルス・クリッパーズ）らがロスター外となったが、前日の試合（88−68）と同様に韓国を圧倒し、95−66で快勝した。

日本を牽引したのが、2年ぶりに代表復帰した河村だ。24分59秒間のプレーで、チームトップの24得点、6リバウンド、3アシスト、1スティールのスタッツ。圧巻のプレーのひとつが、第2クォーターの残り8分55秒だった。

「どのタイミングでホーキンソンを目視してたんか？」

PG富樫勇樹（千葉ジェッツ）からボールを引き取り、ゲームを組み立てる河村は、マーカーのユ・キサンを抜き去ると、イ・ウォンソクの懐に飛び込んで一気にドライブを仕掛けた。

リング下ではイ・スンヒョンにシュートコースを塞がれたものの、相手の対応を読んでいた河村は、ここでビハインド・ザ・バックパスを選択。自らの背中を通して、3ポイントラインの後方に位置していたCジョシュ・ホーキンソン（東京サンロッカーズ）にパスを通したのだ。

ホーキンソンの3Pシュートはリングに嫌われて得点とはならなかったが、河村の魔法のようなパスにアリーナは大熱狂。ABEMAのコメント欄では、ファンから「背中に目がついてるんか？」「何じゃそりゃ！」「うますぎる」「パスえぐいって」「河村のビハインドパス。アンビリーバブルや！」「どのタイミングでホーキンソンを目視してたんか？」「視野が広いって言葉じゃ足りないくらいの広さ」など驚きの声が上がった。

なお日本代表は今後、『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4』でサウジアラビア代表（8月28日）、カタール代表（8月31日）と対戦。この重要な連戦でも、河村には司令塔として大きな期待が寄せられる。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

