『映画ちいかわ』入場者特典第3弾はセイレーンのプルバックカー！ 8.22より配布開始
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、入場者特典第3弾として、8月22日より、ちいかわ・ハチワレ・うさぎを背中に乗せたセイレーンが走り出すプルバックカー「ごきげんセイレーン♪」（全3種）の数量限定ランダム配布が決定した。
【動画】OPテーマはハチワレ（CV：田中誠人）が歌唱 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』ノンクレジットver.OP映像
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”だ。7月24日に公開となり、公開から24日（8月16日まで）で興行収入92.8億円、観客動員数645万人と大ヒットを記録している。
本作の入場者特典第3弾に、セイレーンがついに登場。ちいかわ・ハチワレ・うさぎをそれぞれ背中に乗せた全3種類のプルバックカー「ごきげんセイレーン♪」は、後ろに引いて手を離すとセイレーンが勢いよく走り出す、劇中さながらのスピード感を味わえる一品となっている。
数量限定で8月22日より全国の『映画ちいかわ』上映館で配布開始となる。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。
【動画】OPテーマはハチワレ（CV：田中誠人）が歌唱 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』ノンクレジットver.OP映像
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”だ。7月24日に公開となり、公開から24日（8月16日まで）で興行収入92.8億円、観客動員数645万人と大ヒットを記録している。
数量限定で8月22日より全国の『映画ちいかわ』上映館で配布開始となる。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は公開中。