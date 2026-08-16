『VIVANT』チンギスがついに登場！ 次週放送第15話で第2シーズン初出演
来週8月23日21時より放送される堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第15話に、第1シーズンで強烈なインパクトを残したバルカ共和国の優秀な警察官・チンギス（Barslkhagva Batbold）が登場することが明かされた。
【写真】『VIVANT』チンギスの第2シーズンキャラビジュがかっこいい！
チンギスの盟友である乃木（堺雅人）と野崎（阿部寛）が、第11話でチンギスとの最悪な出会いを回想するシーンの中で登場していたが、第2シーズンに本格出演するのは第15話が初となる。
チンギスは、かつてノゴーン・ベキ（役所広司）が率いた“テント”運営の孤児院で育った内戦孤児で、乃木や野崎同様にベキに対し深い尊敬の念を抱いている。
第11話で乃木がベキの遺骨をバルカへ移送する際、野崎から「苦渋に直面したら、チンギスに相談すると良い。いい知恵を与えてくれる」という言葉通り、チンギスは乃木の苦境を打開する人物となるのか。あるいは、国を捨て乃木を裏切った野崎に加担し、脅威となるのか…？
乃木、野崎、そしてチンギスの登場で偉大なるベキの意思を継ぐ三者の思惑が加速し、『VIVANT』はますます熱い展開へと突入する。
別班、公安、バルカ警察に加え、第14話では野崎と行動を共にする樊林杏（ハン リンシン／演：宮下今日子）が責任者と囁かれる新たなる宿敵・シンシーの存在が明らかに。世界を股にかけ、4つの巨大組織が強大な渦を巻き起こす。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】『VIVANT』チンギスの第2シーズンキャラビジュがかっこいい！
チンギスの盟友である乃木（堺雅人）と野崎（阿部寛）が、第11話でチンギスとの最悪な出会いを回想するシーンの中で登場していたが、第2シーズンに本格出演するのは第15話が初となる。
第11話で乃木がベキの遺骨をバルカへ移送する際、野崎から「苦渋に直面したら、チンギスに相談すると良い。いい知恵を与えてくれる」という言葉通り、チンギスは乃木の苦境を打開する人物となるのか。あるいは、国を捨て乃木を裏切った野崎に加担し、脅威となるのか…？
乃木、野崎、そしてチンギスの登場で偉大なるベキの意思を継ぐ三者の思惑が加速し、『VIVANT』はますます熱い展開へと突入する。
別班、公安、バルカ警察に加え、第14話では野崎と行動を共にする樊林杏（ハン リンシン／演：宮下今日子）が責任者と囁かれる新たなる宿敵・シンシーの存在が明らかに。世界を股にかけ、4つの巨大組織が強大な渦を巻き起こす。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。