アニメ『スキップとローファー』2nd season、27年4月放送開始＆ティザーPV解禁 記念イラストも到着
2023年に放送されたアニメ『スキップとローファー』の第2期となる2nd seasonが、2027年4月より放送開始されることが決定、ティザーPVが解禁された。併せて、キャラクターデザイン・総作画監督の梅下麻奈未による記念イラストが到着。イラストを使用したポストカードのプレゼントキャンペーンも開催されるほか、岩倉美津未役・黒沢ともよ、志摩聡介役・江越彬紀からコメントが届けられた。
【動画】高校入学から約半年が経った美津未や志摩の姿が描かれたアニメ『スキップとローファー』2nd seasonティザーPV
本作は、「月刊アフタヌーン」（講談社）連載中の高松美咲による同名コミックのアニメ化。ときどき不協和音スレスレ、だけどいつのまにかハッピーなスクールライフ・コメディ。
岩倉美津未、15歳。石川県の端っこの方から来て、東京の高校生になってはや半年。ちょっとズレてる田舎の神童も、いまやすっかり都会っ子に？ 変わる季節と、つぎつぎ訪れるイベントに、クラスメイトはどこかドキドキふわふわ。新しい友達に、先輩、後輩。十人十色の個性が刺激し合って、いろいろな変化をもたらしていく。
わかりあえること、わかりあえないこと。飛び込んで、傷ついて、向き合って、深まる絆。一歩一歩、ゆっくりと。たまにつまずきながら、美津未たちは成長していく。
今回公開されたティザーPVでは、季節が秋へと移り変わるなか、高校入学から約半年が経った美津未や志摩の姿が描かれている。
岩倉美津未役の黒沢ともよは、「また美津未たちに会えることが楽しみで、ずっとソワソワしています。数年経ってまた同じメンバーが丸っと集まれることって当たり前じゃ無くて、とっても幸せです。この特別を噛み締めて、物語を走りたいと思います。美津未に誇れるようなひたむきさを胸に！ がんばるぞー！ おー！」と意気込みを。
志摩聡介役の江越彬紀は「1期で育んだものから変わらないもの、変わるもの、様々に入り混じっていく2期。不可逆な日常の難しさ、愛しさを感じながらの収録でした。再び皆さまと一緒にアニメ『スキロー』を楽しめる時を心待ちにしております！」と言葉を寄せている。
また、放送時期決定を記念して、プレゼントキャンペーンを開催。アニメ公式Xアカウントをフォロー、対象投稿をリポストすると抽選で50名に、キャラクターデザイン・総作画監督梅下麻奈未描き下ろしイラストを使用したポストカードがプレゼントされる。
アニメ『スキップとローファー 2nd season』は、2027年4月より放送開始。
本作は、「月刊アフタヌーン」（講談社）連載中の高松美咲による同名コミックのアニメ化。ときどき不協和音スレスレ、だけどいつのまにかハッピーなスクールライフ・コメディ。
岩倉美津未、15歳。石川県の端っこの方から来て、東京の高校生になってはや半年。ちょっとズレてる田舎の神童も、いまやすっかり都会っ子に？ 変わる季節と、つぎつぎ訪れるイベントに、クラスメイトはどこかドキドキふわふわ。新しい友達に、先輩、後輩。十人十色の個性が刺激し合って、いろいろな変化をもたらしていく。
わかりあえること、わかりあえないこと。飛び込んで、傷ついて、向き合って、深まる絆。一歩一歩、ゆっくりと。たまにつまずきながら、美津未たちは成長していく。
今回公開されたティザーPVでは、季節が秋へと移り変わるなか、高校入学から約半年が経った美津未や志摩の姿が描かれている。
岩倉美津未役の黒沢ともよは、「また美津未たちに会えることが楽しみで、ずっとソワソワしています。数年経ってまた同じメンバーが丸っと集まれることって当たり前じゃ無くて、とっても幸せです。この特別を噛み締めて、物語を走りたいと思います。美津未に誇れるようなひたむきさを胸に！ がんばるぞー！ おー！」と意気込みを。
志摩聡介役の江越彬紀は「1期で育んだものから変わらないもの、変わるもの、様々に入り混じっていく2期。不可逆な日常の難しさ、愛しさを感じながらの収録でした。再び皆さまと一緒にアニメ『スキロー』を楽しめる時を心待ちにしております！」と言葉を寄せている。
また、放送時期決定を記念して、プレゼントキャンペーンを開催。アニメ公式Xアカウントをフォロー、対象投稿をリポストすると抽選で50名に、キャラクターデザイン・総作画監督梅下麻奈未描き下ろしイラストを使用したポストカードがプレゼントされる。
アニメ『スキップとローファー 2nd season』は、2027年4月より放送開始。