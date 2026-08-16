BTSのボイコット宣言が効いた？グラミー賞、アジア部門新設を再検討へ「問題を真剣に受け止めている」

ボーイズグループBTSがエントリーを拒否したなか、「グラミー賞」が「アジアン・ポップミュージック・パフォーマンス」部門の新設を再検討する。

去る8月11日、「グラミー賞」授賞式を主催するレコーディング・アカデミーCEOのハーヴィー・メイソン・ジュニア氏は、声明を通じて「グラミーグループは、音楽界のすべての者のために存在し、その役割の1つは、いかなる声や共同体も見過ごされたり誤解されたりしないようにすることだ」と述べた。

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そうしながら、「この2週間、数多くの関係者と話した結果、我々がより包摂的な方向に向かおうとした意図や願いとは関係なく、この分野の一部のアーティストは、この部門が、自身が懸命に作ってきた音楽を自身の望む方式で代表できていないと感じているということが明確になった。私自身も、アーティストとしてこの問題を真剣に受け止めている」と伝えた。

続けて、「ここ6年間、アカデミーは音楽界の共同体の要求に応えるため、揺らがずに行動し、速やかに動くことができるということを示してきた」と語った。

その上で、「経営陣と理事会は、このような発展の流れに歩調を合わせるためにともに努めており、我々が称えようとするアーティストが、我々の行動を通じて、真に自身が尊重され、声が受け入れられていると感じられるようにしていく」と説明した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

レコーディング・アカデミーは、全体理事会と賞および候補指名委員会を招集し、新たな部門と授賞部門を導入する過程そのものについても、助言を求める予定だと明かした。

また、ハーヴィー・メイソン・ジュニア氏をはじめとする「グラミー賞」関係者が、K-POP、J-POP、C-POP、インド音楽界などを代表するアーティストおよび業界関係者と議論してきたと伝えた。

これに先立ち、「グラミー賞」側は、次の授賞式で「最優秀アジアン・ポップミュージック・パフォーマンス」をはじめとするいくつかの部門を新設すると発表した。

その後、BTSは「我々は今年のグラミー賞に出品しないことにした。音楽が地域や言語で区分されるより、音楽そのものとして聴かれ、愛されることができるよう願う」と立場を明かし、事実上ボイコットを宣言した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

これを受け、ハーヴィー・メイソン・ジュニア氏は「BTSが今年のグラミー賞出品のプロセスに参加しないことを決めたと聞き、非常に残念だった。しかし、私自身もクリエイターとして、彼らの決定を理解し尊重する」と伝えた。

続けて、「アジアンポップ部門は、アジアで誕生するポップ芸術の深みと多様性、そして驚くべき成長を記念するために新設されたものだ。この新しい部門の目的は、アジアの素晴らしいアーティストに焦点を当てることにある」と述べた。

（記事提供＝OSEN）