『キングダム ハーツ』初のアニメ制作決定！ “生みの親”野村哲也らスクエニのクリエイティブチームも参加
世界的大ヒットゲームシリーズ『キングダム ハーツ』初のオリジナルアニメーションシリーズ『キングダム ハーツ（仮題）』の制作が、米アナハイムで開催中のディズニーファンイベント「D23：アルティメット・ディズニーファン・イベント2026」で発表された。ディズニー・チャンネルでの放送、ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」での配信を予定している。
【写真】『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』キャストも登壇！ 「D23」の様子
『キングダム ハーツ』は、ディズニーとスクウェア・エニックスによって生まれた大人気ロールプレイングゲームシリーズ。
選ばれし者が持てる武器“キーブレード”の持ち主である主人公ソラが、さまざまなディズニーやピクサーのワールドを巡り、仲間との絆を胸に世界を脅かす闇へと立ち向かっていく物語。
光と闇、そして心という普遍的なテーマを軸にした多くの謎が潜むストーリー展開や、直感的な操作で誰でも楽しめる爽快なアクション、仲間との連携技や召喚魔法などを駆使した戦略的なバトルが魅力の同シリーズは、2002年3月に第1作目が発売されて以来、これまでに13作品（ファイナルミックス版を含めると20作品）を発表。全世界で累計3900万本以上（※2026年3月末時点）という驚異的な出荷・販売本数を記録し、長年にわたり世界中で愛され続けている。
そして今回、世界的大ヒットゲームシリーズ『キングダム ハーツ』“初”のアニメーションシリーズとして制作が決定した『キングダム ハーツ（仮題）』は、ウォルト・ディズニー・カンパニー傘下のDisney Kids ＆ Familyとスクウェア・エニックスの共同制作で手掛ける一作。
世界中のファンたちを魅了してきた人気シリーズにおいて、今作のためだけに再構築された“完全新作ストーリー”が展開される。
本シリーズには『キングダム ハーツ』シリーズの生みの親であるディレクター、野村哲也をはじめとするスクウェア・エニックスのクリエイティブチームの参加も決定。
今作について、Disney Kids ＆ Familyのプレジデントを務めるアヨ・デイビスは、「『キングダム ハーツ』は、冒険と想像力が融合した唯一無二の世界観で、世界中のゲーマーを魅了してきました。ファンの皆さんが長年ゲームを通じて旅してきた世界を、新たな形で映像作品として届けられることに大きな興奮を覚えています。さらに、野村哲也氏と緊密に連携するクリエイティブチームによって制作される本シリーズは、紛れもなく『キングダム ハーツ』でありながら、ファンの皆さんに愛する世界をまったく新しい方法で体験していただける作品になるでしょう」とコメントを寄せており、原作ファンも納得の一作になると自信をのぞかせる。
公開されたビジュアルにはキーブレードを持つ謎の少年が、ゲームとは異なる日本アニメーションを感じさせるようなデザインで描かれ、アニメーションシリーズへの興味を掻き立てる。
アニメシリーズ『キングダム ハーツ（仮題）』は、ディズニー・チャンネルで放送、「ディズニープラス」で配信予定。
『キングダム ハーツ』は、ディズニーとスクウェア・エニックスによって生まれた大人気ロールプレイングゲームシリーズ。
選ばれし者が持てる武器“キーブレード”の持ち主である主人公ソラが、さまざまなディズニーやピクサーのワールドを巡り、仲間との絆を胸に世界を脅かす闇へと立ち向かっていく物語。
光と闇、そして心という普遍的なテーマを軸にした多くの謎が潜むストーリー展開や、直感的な操作で誰でも楽しめる爽快なアクション、仲間との連携技や召喚魔法などを駆使した戦略的なバトルが魅力の同シリーズは、2002年3月に第1作目が発売されて以来、これまでに13作品（ファイナルミックス版を含めると20作品）を発表。全世界で累計3900万本以上（※2026年3月末時点）という驚異的な出荷・販売本数を記録し、長年にわたり世界中で愛され続けている。
そして今回、世界的大ヒットゲームシリーズ『キングダム ハーツ』“初”のアニメーションシリーズとして制作が決定した『キングダム ハーツ（仮題）』は、ウォルト・ディズニー・カンパニー傘下のDisney Kids ＆ Familyとスクウェア・エニックスの共同制作で手掛ける一作。
世界中のファンたちを魅了してきた人気シリーズにおいて、今作のためだけに再構築された“完全新作ストーリー”が展開される。
本シリーズには『キングダム ハーツ』シリーズの生みの親であるディレクター、野村哲也をはじめとするスクウェア・エニックスのクリエイティブチームの参加も決定。
今作について、Disney Kids ＆ Familyのプレジデントを務めるアヨ・デイビスは、「『キングダム ハーツ』は、冒険と想像力が融合した唯一無二の世界観で、世界中のゲーマーを魅了してきました。ファンの皆さんが長年ゲームを通じて旅してきた世界を、新たな形で映像作品として届けられることに大きな興奮を覚えています。さらに、野村哲也氏と緊密に連携するクリエイティブチームによって制作される本シリーズは、紛れもなく『キングダム ハーツ』でありながら、ファンの皆さんに愛する世界をまったく新しい方法で体験していただける作品になるでしょう」とコメントを寄せており、原作ファンも納得の一作になると自信をのぞかせる。
公開されたビジュアルにはキーブレードを持つ謎の少年が、ゲームとは異なる日本アニメーションを感じさせるようなデザインで描かれ、アニメーションシリーズへの興味を掻き立てる。
アニメシリーズ『キングダム ハーツ（仮題）』は、ディズニー・チャンネルで放送、「ディズニープラス」で配信予定。