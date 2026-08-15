「名前を言うと失笑される」“キラキラネーム”35歳女性の胸中。彼氏の親からも「親はヤバい人？」と不安に思われて…／簡単に改名できるのか？家庭裁判所が認めない理由も
初対面で名前を伝えたとき、「えっと、なんて読むんですか？」と聞き返された経験はないでしょうか。病院の受付、宅配便の伝票、保険の書類。名前は一日に何度も他人の前に差し出すものだけに、そこで一拍おかれるかどうかは、地味に効いてくるのかもしれません。
その”読み方”が、いま公的に記録されるようになりました。2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されることに。届出の受付は2026年5月25日で終了しています。あわせて、これから生まれる子どもの名前の読み方には「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられました。法務省が認められない例として挙げているのは、「太郎」を“ジョージ”、「高」を“ヒクシ”など。つまり、名付けの自由には一応の線が引かれた、ということになります。
今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、いわゆる“キラキラネーム”に人生を少しずつ削られてきた人たちの話。名前を言うと失笑される35歳の女性、そして息子に付けた名前を後悔している母親。当事者の声は、想像よりもずっと切実で、ときに笑い混じりのものでした。
記事の後半では、「そんなに嫌なら変えればいいのでは？」という素朴な疑問についても触れていきます。実は、名前を変えるハードルは思っているより高く、しかも意外なところで引っかかるようです。
＊ ＊ ＊
◆「ゴリゴリにキラキラネームなので親を恨んでいます」
今年35歳になるAさんは、「ゴリゴリにキラキラネームなので親を恨んでいます」と話す。彼女の名前は、1度見たら絶対に忘れなさそうな漢字のチョイスで確かにキラキラネームだ。
「私ってバレてしまうから、あんまりヒントも出せませんが、名前を言うと失笑されますね……」
大人になった今も名前に苦しむことがあるそうだ。
「小さな時から名前を言うと『あぁ……』みたいな顔をされて、祖父や祖母も『なんでこんな名前にしたんだろうねぇ』と言っていたのを幼心に覚えています」
Aさんの名前は海外の子供の名前で、漢字は完全に当て字。「画数も何も見てくれていないのがまた頭にきます」と語気を強める。
「なんでこの名前なのかというと、母が『外人みたいな可愛い女の子になって欲しかった』そうなんですが、私めちゃくちゃ日本人顔なんですよ（苦笑）。
だから、小さい時とか名前をいうと『え？ ハーフ……？』ってよく聞かれて。でも顔を見たらどう考えても日本人にしか見えなくて、漢字を見たら『あぁ（察し）』みたいな表情をされることが多くて。“私って変な名前なんだな” って、ずっと思っていました」
何回か名前を変えることも考えたが、母親だけでなく父親にも止められて断念したんだとか。
「母は『やっぱり思い入れがあるから変えて欲しくない』というし、父は『お前が気にするほど変じゃないよ』というけれど。
もしもキャラクターの名前だったりしたら変えたかもしれないけど、そういうわけでもないしなぁ……と考えているうちに35歳になってしまいました。諦めたというのと、若干、時間が解決したっていうのもありますが、正直、名前に関しては恨んでいますね」
◆婚約者の親が名前で不安に…
社会人になって苗字で呼ばれることが増え、友人にも苗字で呼んでもらうようにしてストレスは軽減されていったというが、最近ちょっとしたトラブルもあったようだ。
Aさんは結婚が決まったが、彼氏の親からは“子供にキラキラネームをつけるなんて、Aさんの親はヤバい人なのかも？”と不安に思われていたそうだ。
両家顔合わせで“普通の人”ということがわかって、彼氏の親はとても安心していたとか……。Aさんは結婚してから生まれてくる子供には「絶対にキラキラネームだけは付けません」と話していた。
その”読み方”が、いま公的に記録されるようになりました。2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されることに。届出の受付は2026年5月25日で終了しています。あわせて、これから生まれる子どもの名前の読み方には「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられました。法務省が認められない例として挙げているのは、「太郎」を“ジョージ”、「高」を“ヒクシ”など。つまり、名付けの自由には一応の線が引かれた、ということになります。
記事の後半では、「そんなに嫌なら変えればいいのでは？」という素朴な疑問についても触れていきます。実は、名前を変えるハードルは思っているより高く、しかも意外なところで引っかかるようです。
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◆「ゴリゴリにキラキラネームなので親を恨んでいます」
今年35歳になるAさんは、「ゴリゴリにキラキラネームなので親を恨んでいます」と話す。彼女の名前は、1度見たら絶対に忘れなさそうな漢字のチョイスで確かにキラキラネームだ。
「私ってバレてしまうから、あんまりヒントも出せませんが、名前を言うと失笑されますね……」
大人になった今も名前に苦しむことがあるそうだ。
「小さな時から名前を言うと『あぁ……』みたいな顔をされて、祖父や祖母も『なんでこんな名前にしたんだろうねぇ』と言っていたのを幼心に覚えています」
Aさんの名前は海外の子供の名前で、漢字は完全に当て字。「画数も何も見てくれていないのがまた頭にきます」と語気を強める。
「なんでこの名前なのかというと、母が『外人みたいな可愛い女の子になって欲しかった』そうなんですが、私めちゃくちゃ日本人顔なんですよ（苦笑）。
だから、小さい時とか名前をいうと『え？ ハーフ……？』ってよく聞かれて。でも顔を見たらどう考えても日本人にしか見えなくて、漢字を見たら『あぁ（察し）』みたいな表情をされることが多くて。“私って変な名前なんだな” って、ずっと思っていました」
何回か名前を変えることも考えたが、母親だけでなく父親にも止められて断念したんだとか。
「母は『やっぱり思い入れがあるから変えて欲しくない』というし、父は『お前が気にするほど変じゃないよ』というけれど。
もしもキャラクターの名前だったりしたら変えたかもしれないけど、そういうわけでもないしなぁ……と考えているうちに35歳になってしまいました。諦めたというのと、若干、時間が解決したっていうのもありますが、正直、名前に関しては恨んでいますね」
◆婚約者の親が名前で不安に…
社会人になって苗字で呼ばれることが増え、友人にも苗字で呼んでもらうようにしてストレスは軽減されていったというが、最近ちょっとしたトラブルもあったようだ。
Aさんは結婚が決まったが、彼氏の親からは“子供にキラキラネームをつけるなんて、Aさんの親はヤバい人なのかも？”と不安に思われていたそうだ。
両家顔合わせで“普通の人”ということがわかって、彼氏の親はとても安心していたとか……。Aさんは結婚してから生まれてくる子供には「絶対にキラキラネームだけは付けません」と話していた。