『時給三〇〇円の死神』西畑大吾の場面写真解禁 監督の目に焼きついた“涙の名シーン”エピも
西畑大吾（なにわ男子）と福本莉子がダブル主演する映画『時給三〇〇円の死神』より、新場面写真が解禁された。西畑が、コミカルな表情の一方で、少し悲しげな笑顔を見せる一面もある佐倉を繊細に演じ分ける様子が写し出されている。
【写真】『時給三〇〇円の死神』西畑大吾の繊細な演技が垣間見える場面写真
作家・藤まるの同名小説を実写映画化した本作で描かれるのは、未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。それは、死の事実がなかったことにされた世界で、もう一度だけ日常を生きられる最後の時間。そんな《死者》たちの心残りに寄り添い、あの世に導くことが《死神》の仕事。父が起こした事件をきっかけに希望を失って暮らす大学生の佐倉真司（西畑）と、彼を死神のアルバイトに勧誘する天真らんまんな同級生・花森雪希（福本）が、“死神バディ”として死者たちの思いを見届ける。
「感情の機微を丁寧に表現できる」という演技力への絶大な信頼から佐倉役に選ばれた西畑大吾。その言葉通り、今回解禁された場面写真のように、福本演じる花森と＜死神のアルバイト＞の一環で探偵のようなコミカルな表情を見せる一方、複雑な事情を背負い少し悲しげな笑顔を見せる一面もある佐倉を繊細に演じ分けている。
酒井麻衣監督は、なにわ男子のデビュー前からライブの幕間映像やMVで西畑と仕事を重ねており、芝居に向き合う彼の真剣な姿勢に注目していたという。「自分の限界を超えた時、西畑さんはどんな芝居をするんだろう」。その思いは、本作でようやくかなうことになった。
なかでも酒井監督が強く印象に残っていると語るのが、佐倉がとある真実を知った後のワンシーン。西畑は、言葉にならない感情を抱えながら静かに涙を流す。ワンカットで撮影された芝居は、大きく感情を爆発させるのではなく、どうすることもできない悲しみがじわりとにじみ出る。彼の表現力が光るその演技は、監督の目にも強く焼き付いたという。
特報映像で涙を流すシーンが解禁された際も話題となった、美しく涙を流す西畑の姿。佐倉の涙に隠された真実とは-？
映画『時給三〇〇円の死神』は、10月2日より全国公開。
【写真】『時給三〇〇円の死神』西畑大吾の繊細な演技が垣間見える場面写真
作家・藤まるの同名小説を実写映画化した本作で描かれるのは、未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。それは、死の事実がなかったことにされた世界で、もう一度だけ日常を生きられる最後の時間。そんな《死者》たちの心残りに寄り添い、あの世に導くことが《死神》の仕事。父が起こした事件をきっかけに希望を失って暮らす大学生の佐倉真司（西畑）と、彼を死神のアルバイトに勧誘する天真らんまんな同級生・花森雪希（福本）が、“死神バディ”として死者たちの思いを見届ける。
酒井麻衣監督は、なにわ男子のデビュー前からライブの幕間映像やMVで西畑と仕事を重ねており、芝居に向き合う彼の真剣な姿勢に注目していたという。「自分の限界を超えた時、西畑さんはどんな芝居をするんだろう」。その思いは、本作でようやくかなうことになった。
なかでも酒井監督が強く印象に残っていると語るのが、佐倉がとある真実を知った後のワンシーン。西畑は、言葉にならない感情を抱えながら静かに涙を流す。ワンカットで撮影された芝居は、大きく感情を爆発させるのではなく、どうすることもできない悲しみがじわりとにじみ出る。彼の表現力が光るその演技は、監督の目にも強く焼き付いたという。
特報映像で涙を流すシーンが解禁された際も話題となった、美しく涙を流す西畑の姿。佐倉の涙に隠された真実とは-？
映画『時給三〇〇円の死神』は、10月2日より全国公開。