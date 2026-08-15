『仮面ライダーゼッツ』第48話「儚くなる」、ジーク＆ノクスが共闘する！
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第48話「儚くなる」が、あす8月16日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】闇の奥からの奪還戦が始まる 第48話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第48話「儚くなる」あらすじ
ジーク（天野浩成）は身体の不調に苦しむ莫（今井）に代わり、ノクス（古川雄輝）と共闘。オブリビオンゴアナイトメアに立ち向かう。
立ち直った莫もノクスらに合流。ゼッツに変身しオブリビオンに戦いを挑むが、そのころねむ（堀口真帆）は…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】闇の奥からの奪還戦が始まる 第48話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第48話「儚くなる」あらすじ
ジーク（天野浩成）は身体の不調に苦しむ莫（今井）に代わり、ノクス（古川雄輝）と共闘。オブリビオンゴアナイトメアに立ち向かう。
立ち直った莫もノクスらに合流。ゼッツに変身しオブリビオンに戦いを挑むが、そのころねむ（堀口真帆）は…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。