現在公開中の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」（以下、「映画ちいかわ」）が大きな話題を集めています。かわいらしいキャラクターたちの冒険を描く一方で、作中には「高額報酬で危険な仕事に誘われる」という、現代の“闇バイト”を想起させる構図も登場します。

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さらに物語を読み解いていくと、被害と加害が入れ替わる対立構造や、仲間を助け合うことの大切さなど、子どもだけでなく大人にも考えさせられるテーマが数多く含まれています。この作品がなぜ親子で楽しめる「格好の防犯教材」になり得るのか、元警視庁刑事の小比類巻文隆さんが、現実の犯罪との共通点を交えながら解説します。

「映画ちいかわ」は、かわいらしいキャラクターたちが懸命に生きる姿に癒やされる作品ですが、元刑事の視点で見ると、意外なほど現代社会の問題が詰め込まれています。中でも印象的なのが、「通常の100倍という高額報酬で危険な仕事に誘われる」という物語の導入です。

もちろん、この作品自体が闇バイトを題材にしているわけではありません。ですが、通常では考えにくい報酬を提示され、仕事の危険性を十分に把握しないまま現場へ向かう構図は、現在問題となっている闇バイトの募集と非常によく似ています。しかも、この映画が面白いのは、そうした社会の怖さを真正面から説教するのではなく、ちいかわたちの冒険として見せていることです。

子どもは物語を楽しみながら自然に危険を察知する感覚を身に付け、大人はその背後にある社会構造について考えさせられます。そういう意味で、この作品は親子で楽しめる格好の“防犯教材”でもあります。

「報酬100倍」というキャッチフレーズの意味を深掘りしてみる

ちいかわたちの世界では、草むしりや討伐などの仕事をして報酬を得ながら生活しています。そんな中、通常よりも大幅に高い報酬を提示される仕事が登場します。元刑事としてこの状況を見るなら、まず警戒します。仕事の内容に比べて報酬が異常に高い場合、そこには必ず理由があるからです。

現実の闇バイトでも、「高額」「即日即金」「簡単」「誰でもできる」といった言葉が使われます。重要なのは、犯罪グループが最初から「強盗の実行役を募集します」「詐欺の受け子をしてください」と書くわけではないということです。それでは人は集まりません。

だからこそ仕事内容を曖昧にし、まずは「割のいい仕事」として接触させます。犯罪者側から見れば、高額報酬は単なるご褒美ではありません。相手の警戒心よりも、「稼ぎたい」という気持ちを先に動かすための仕掛けとして使われることがあります。

「こんなに条件がいいなら、やってみようかな」

その一歩を踏み出させることが、犯罪グループにとっては重要なのです。

本当に怖いのは「怪しい」と気付いた後

闇バイトという言葉から、「悪い人が犯罪をするために応募するもの」と考える人もいます。しかし、実際の事件はそれほど単純ではありません。最初から犯罪に加担するつもりはなく、SNSで見つけた高額アルバイトに応募した結果、重大犯罪の実行役になってしまう若者もいます。

そして本当に怖いのは、「おかしい」と気付いた後です。応募時に、身分証明書、顔写真、住所、家族構成などの個人情報を送ってしまうケースがあります。その後で辞めようとしても、脅され、抜けにくくなります。つまり、「怪しかったら途中で辞めればいい」では遅い場合があるのです。

刑事の立場から見れば、防犯で最も重要なのは、犯罪に巻き込まれてから逃げる力だけではありません。危険な入り口に近づく前に、違和感を察知する力です。

「なぜこんなに報酬が高いのか」

「なぜ仕事内容が曖昧なのか」

「なぜ個人情報を急いで送らせるのか」

こうした疑問を持てるかどうかが、非常に重要です。

「自分はだまされない」が一番危ない

犯罪被害について話す時、よく聞くのが「自分ならだまされない」という言葉です。しかし、刑事として多くの事件を見てきた経験から言えば、犯罪者は「見るからに怪しい方法」で近づいてくるとは限りません。むしろ、人が警戒しない日常の中に入り込んできます。

今でしたら、その一例がSNSです。普通の求人情報を探す感覚で投稿を見て、DM（ダイレクトメッセージ）でやり取りをし、気付けば犯罪グループと接点を持っています。犯罪との境界線が見えにくくなっていることが、現在の闇バイト問題の怖さです。そのため、子どもに「悪い人について行ってはいけない」と教えるだけでは十分ではありません。

これから必要なのは、「条件がおかしい仕事には近づかない」「仕事内容が分からなければ確認する」「個人情報を安易に送らない」「おかしいと思ったらすぐ相談する」という具体的な判断力です。

「ちいかわ」だからこそ防犯を自分事にできる

ここに、「ちいかわ」という作品の大きな魅力があります。子どもに「闇バイトの恐ろしさ」を語っても、興味を持ってもらうのはなかなか大変です。でも、ちいかわたちが高額報酬の仕事を提示された場面なら、「自分だったらどうする？」と自然に子どもに考察を促すことができます。

「100倍ももらえるなら行く！」と言うかもしれません。そこで「じゃあ、どうして100倍も払ってくれるんだろう？」と尋ねてみてください。この会話が、もう防犯教育になります。

真の防犯意識とは、「何かおかしい」と自分で気付ける力を育てることです。ちいかわたちの選択を見ながら、「これは怪しい？ 誰かに相談した方がいい？」と親子で話す、そうやって物語の中で一度考えておくことが、現実の場面で立ち止まる力につながります。

とはいえ、今回の「映画ちいかわ」は、子どもに社会の怖さを教えるためだけの映画ではありません。まず何より、ちいかわたちの冒険を楽しめるエンターテインメントです。その上で、子どもたちは物語を楽しみながら自然に、「うますぎる話には注意する」「何かおかしいと思ったら立ち止まる」「一人で抱え込まない」といった、社会を生きていく上で大切な感覚に触れることができます。

そして大人は、「人はなぜ危険な誘いに乗ってしまうのか」「なぜ争いは終わらないのか」「被害者と加害者の境界は、なぜ複雑になるのか」という、より深い問いを突きつけられます。

子どもには、楽しみながら社会を生きる力を。大人には、現実社会をもう一度考え直すきっかけを。そういった二重構造を持っているところに、この作品の魅力があります。親子で鑑賞するのであれば、見終わった後にぜひ、いろいろと語り合ってみてください。そこから始まる会話は、ただの映画の感想ではありません。子どもがこれから現実社会を生きていく上で必要な、「危険に気付く力」と「人を大切にする感覚」を育てる、格好の時間になるはずです。