THE SUPER FRUIT『オールナイトニッポンX』パーソナリティを担当 星野晴海「カラフルに彩ります」
7人組男性アイドルグループのTHE SUPER FRUITが、8月21日放送の『オールナイトニッポンX（クロス）』（ニッポン放送）で、生放送のパーソナリティを担当することが決定した。
【写真】THE SUPER FRUIT、約3年半ぶり『ANNX』担当へ
メインディッシュや水のように必要不可欠なものでなくても、フルーツのように「あると嬉しい」特別な存在になれるようにという願いと、「新鮮さをいつまでも届ける」という意味がグループ名に込められたTHE SUPER FRUIT。2022年に「チグハグ」でCDデビューし、2025年にはユニバーサルミュージックからメジャーデビューを果たした。
今年は「チグハグ、大人になりました」をキャッチコピーに掲げ、11月11日にメジャー1stアルバム「SUPER JAM」をリリース。さらに、12月12日には両国国技館でのワンマンライブを控えている。そんな勢いに乗る彼らが、2023年1月以来、約3年半ぶりに『オールナイトニッポンX（クロス）』のパーソナリティを務める。
番組で募集するメールの詳細は、『オールナイトニッポンX（クロス）』公式Xにて発表予定だ。
THE SUPER FRUITの星野晴海は「今回、3年半ぶりにパーソナリティを務めさせていただきます！ 2026年、まさに『チグハグ、大人になりました』を掲げて活動している僕たちスパフル。『チグハグ』のリリースから、1歩1歩、確実に歩いてきました。今年は、両国国技館という大きな目標に向かって、7人で頑張っています！ そんな中、このような素敵な時間をいただけたことを本当に光栄に思います。7人で変わらず活動し続けてきた絆と、ワチャワチャしたハッピーなスパフル空間で、オールナイトニッポンX（クロス）をカラフルに彩ります 3年半ぶりのパーソナリティ！ 好きなフルーツを食べながら、楽しみに待っていてください」とコメントを寄せた。
『THE SUPER FRUITのオールナイトニッポンX（クロス）』は、ニッポン放送にて8月21日24時より放送。
【写真】THE SUPER FRUIT、約3年半ぶり『ANNX』担当へ
メインディッシュや水のように必要不可欠なものでなくても、フルーツのように「あると嬉しい」特別な存在になれるようにという願いと、「新鮮さをいつまでも届ける」という意味がグループ名に込められたTHE SUPER FRUIT。2022年に「チグハグ」でCDデビューし、2025年にはユニバーサルミュージックからメジャーデビューを果たした。
番組で募集するメールの詳細は、『オールナイトニッポンX（クロス）』公式Xにて発表予定だ。
THE SUPER FRUITの星野晴海は「今回、3年半ぶりにパーソナリティを務めさせていただきます！ 2026年、まさに『チグハグ、大人になりました』を掲げて活動している僕たちスパフル。『チグハグ』のリリースから、1歩1歩、確実に歩いてきました。今年は、両国国技館という大きな目標に向かって、7人で頑張っています！ そんな中、このような素敵な時間をいただけたことを本当に光栄に思います。7人で変わらず活動し続けてきた絆と、ワチャワチャしたハッピーなスパフル空間で、オールナイトニッポンX（クロス）をカラフルに彩ります 3年半ぶりのパーソナリティ！ 好きなフルーツを食べながら、楽しみに待っていてください」とコメントを寄せた。
『THE SUPER FRUITのオールナイトニッポンX（クロス）』は、ニッポン放送にて8月21日24時より放送。