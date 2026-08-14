日曜劇場｢VIVANT｣のロケ地 岐阜の“あの場所”が大行列… ｢感動した。本物だ!って｣
日曜劇場｢VIVANT｣のロケ地に大行列
岐阜県庁に、なぜか長蛇の列が…一体何が起きているのでしょうか。
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（柳瀬晴貴記者）
「お盆の岐阜県庁です。普段は静かな1階ロビーなんですが、長い人の列ができています」
（ファン）
「長野県から来ました。VIVANTの撮影地ということで」
「聖地巡礼です」
日曜劇場『VIVANT』のロケ地になった岐阜県庁。主人公「別班」乃木が追っていた「公安」新庄の潜伏先として2週連続で登場。
“ただの岐阜県庁”が、思わぬ人気スポットに。
「1日1VIVANTしている。毎日見ています」
（ファン）
「感動です。めっちゃ感動しました。本物だーー！って」
「VIVANTが大好きで、1日1VIVANTしている。毎日見ています。興奮です。気分が上がりました」
（岐阜県観光企画課 赤座耕太課長補佐）
「毎日のようにこのような行列になっている。でまさにVIVANT行列。ここまでの行列は予想できなかった。これをきっかけに岐阜の魅力を多くの人に知ってもらいたい」
5泊6日の「VIVANT旅」をする家族も！？
大阪から来た家族は…
（森勇真くん 11歳）
「最初は東京旅行で帰りに（岐阜に）よってきた」
（父）
「VIVANT巡りしているんです」
5泊6日の「VIVANT旅」。東京の神田明神や岐阜県恵那市の岩村城下町などロケ地を巡礼し、旅の最終目的地 岐阜県庁に。
（勇真くん）
Q.VIVANTの何が好き？
「裏切りとか」
（父）
「最高のお盆の旅行ができたと思う」