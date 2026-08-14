岐阜県庁に、なぜか長蛇の列が…一体何が起きているのでしょうか。

【画像を見る】日曜劇場｢VIVANT｣のロケ地 岐阜の“あの場所”が大行列… ｢感動した。本物だ!って｣

（柳瀬晴貴記者）

「お盆の岐阜県庁です。普段は静かな1階ロビーなんですが、長い人の列ができています」

（ファン）

「長野県から来ました。VIVANTの撮影地ということで」

「聖地巡礼です」

日曜劇場『VIVANT』のロケ地になった岐阜県庁。主人公「別班」乃木が追っていた「公安」新庄の潜伏先として2週連続で登場。

“ただの岐阜県庁”が、思わぬ人気スポットに。

（ファン）

「感動です。めっちゃ感動しました。本物だーー！って」

「VIVANTが大好きで、1日1VIVANTしている。毎日見ています。興奮です。気分が上がりました」

（岐阜県観光企画課 赤座耕太課長補佐）

「毎日のようにこのような行列になっている。でまさにVIVANT行列。ここまでの行列は予想できなかった。これをきっかけに岐阜の魅力を多くの人に知ってもらいたい」

大阪から来た家族は…



（森勇真くん 11歳）

「最初は東京旅行で帰りに（岐阜に）よってきた」

（父）

「VIVANT巡りしているんです」

5泊6日の「VIVANT旅」。東京の神田明神や岐阜県恵那市の岩村城下町などロケ地を巡礼し、旅の最終目的地 岐阜県庁に。

（勇真くん）

Q.VIVANTの何が好き？

「裏切りとか」

（父）

「最高のお盆の旅行ができたと思う」