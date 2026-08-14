ほしのあき、アラフィフと思えない輝き！「髪の毛切りました」 最新ショットに反響
タレントのほしのあきが13日にinstagramを更新。最新のオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられている。
【写真】ほしのあき49歳が「スタイル抜群」 アラフィフと思えない水着姿も
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっている。
ほしのが「髪の毛切りました」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、Tシャツにデニムパンツ姿で、新たなヘアスタイルを笑顔で披露するほしのの姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「髪型、ステキです」「若くて可愛い！」などの声が集まっている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき49歳が「スタイル抜群」 アラフィフと思えない水着姿も
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっている。
ほしのが「髪の毛切りました」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、Tシャツにデニムパンツ姿で、新たなヘアスタイルを笑顔で披露するほしのの姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「髪型、ステキです」「若くて可愛い！」などの声が集まっている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）