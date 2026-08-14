映画『昨夜は殺れたかも』予告映像が解禁 “ラブラブ夫婦”吉野北人＆鈴木愛理が魅せる多彩な表情に注目！
吉野北人（THE RAMPAGE）と鈴木愛理がダブル主演する映画『昨夜は殺れたかも』より、本予告映像と本ビジュアルが解禁された。
【動画】映画『昨夜は殺れたかも』予告映像
本作は、藤石波矢と辻堂ゆめの同名小説を松木創監督とブラジリィー・アン・山田の脚本で実写映画化。正体を隠し続けるラブラブ夫婦の、勘違いから生まれた“殺し合いバトル”を描く。
吉野北人は、愛妻家の平凡なサラリーマンとして日々を送りながら、妻には素性を明かしていない元ヤクザ・藤堂光弘役。鈴木愛理は、夫をこよなく愛する専業主婦でありながら、実は若くして起業した帰国子女の敏腕社長という裏の顔を持つ藤堂咲奈を演じる。
ハロウィーンの夜、運命的な出会いを果たした光弘（吉野北人）と咲奈（鈴木愛理）。永遠の愛を誓い、晴れて夫婦となった二人。しかし、その幸せな新婚生活の裏には、互いに決して明かせない“秘密”を抱えていた―。
本予告映像では、“元ヤクザ”でありながらも平凡なサラリーマンを装う夫・光弘と、“敏腕社長”であることを隠し、ごく普通の主婦として暮らす妻・咲奈の姿が映し出される。仲むつまじい生活を送っていた二人だったが、ひょんなことから互いの浮気疑惑が急浮上？「このままでは、殺される」―正体を隠し続ける夫婦の“勘違い”は、さらなる誤解を呼び、やがて前代未聞の“殺し合い”バトルへと発展していく。
映像では、HOKUTO・鈴木愛理による主題歌「ゾンビ・イン・ラブ」の中毒性あるポップチューンに乗せ、武器を手に不敵な笑みを浮かべる光弘や、怒りをあらわに絶叫する咲奈の姿も。「殺したいほど愛してる」という印象的なフレーズが響き渡る中、“愛”と“殺意”が交錯する二人の関係を象徴するかのように、あの手この手で互いを仕留めようとする攻防戦が繰り広げられていく。
さらには、咲奈のビジネスパートナー・明石（工藤阿須加）や、光弘の同僚・野中（王林）、哲哉（ISSEI）ら個性豊かなキャラクターも巻き込みながら、ノンストップの殺し合いバトルはますます予測不能な展開に？
ポスタービジュアルでは、結婚式で愛を誓い合う、幸せいっぱいな光弘＆咲奈の姿とともに、“元ヤクザ”と“敏腕社長”という二人が互いに隠し続ける【裏の顔】も活写されている。
さらに、光弘（吉野北人）と咲奈（鈴木愛理）のブロマイド付きムビチケ前売券（オンライン）が8月21日より販売開始となる。
映画『昨夜は殺れたかも』は、10月23日より全国公開。
【動画】映画『昨夜は殺れたかも』予告映像
本作は、藤石波矢と辻堂ゆめの同名小説を松木創監督とブラジリィー・アン・山田の脚本で実写映画化。正体を隠し続けるラブラブ夫婦の、勘違いから生まれた“殺し合いバトル”を描く。
吉野北人は、愛妻家の平凡なサラリーマンとして日々を送りながら、妻には素性を明かしていない元ヤクザ・藤堂光弘役。鈴木愛理は、夫をこよなく愛する専業主婦でありながら、実は若くして起業した帰国子女の敏腕社長という裏の顔を持つ藤堂咲奈を演じる。
本予告映像では、“元ヤクザ”でありながらも平凡なサラリーマンを装う夫・光弘と、“敏腕社長”であることを隠し、ごく普通の主婦として暮らす妻・咲奈の姿が映し出される。仲むつまじい生活を送っていた二人だったが、ひょんなことから互いの浮気疑惑が急浮上？「このままでは、殺される」―正体を隠し続ける夫婦の“勘違い”は、さらなる誤解を呼び、やがて前代未聞の“殺し合い”バトルへと発展していく。
映像では、HOKUTO・鈴木愛理による主題歌「ゾンビ・イン・ラブ」の中毒性あるポップチューンに乗せ、武器を手に不敵な笑みを浮かべる光弘や、怒りをあらわに絶叫する咲奈の姿も。「殺したいほど愛してる」という印象的なフレーズが響き渡る中、“愛”と“殺意”が交錯する二人の関係を象徴するかのように、あの手この手で互いを仕留めようとする攻防戦が繰り広げられていく。
さらには、咲奈のビジネスパートナー・明石（工藤阿須加）や、光弘の同僚・野中（王林）、哲哉（ISSEI）ら個性豊かなキャラクターも巻き込みながら、ノンストップの殺し合いバトルはますます予測不能な展開に？
ポスタービジュアルでは、結婚式で愛を誓い合う、幸せいっぱいな光弘＆咲奈の姿とともに、“元ヤクザ”と“敏腕社長”という二人が互いに隠し続ける【裏の顔】も活写されている。
さらに、光弘（吉野北人）と咲奈（鈴木愛理）のブロマイド付きムビチケ前売券（オンライン）が8月21日より販売開始となる。
映画『昨夜は殺れたかも』は、10月23日より全国公開。