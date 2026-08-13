「スマホ首」でトイレが近くなる？骨盤底筋を緊張させて頻尿を招く“あの意外な原因”

ストレートネックによる姿勢の乱れは、首や肩だけでなく背骨全体を通じて腰や骨盤にも影響を及ぼします。その結果、排尿に関わる骨盤底筋や自律神経の働きにも変化が生じ、頻尿につながる可能性があります。ここでは、ストレートネックと頻尿を結び付けるメカニズムについて詳しく解説します。

監修医師：

松繁 治（医師）

ストレートネック（スマホ首）と頻尿の関係②：筋緊張と骨盤底筋への波及

経歴岡山大学医学部卒業 / 現在は新東京病院勤務 / 専門は整形外科、脊椎外科主な研究内容・論文ガイドワイヤーを用いない経皮的椎弓根スクリュー(PPS)刺入法とその長期成績著書保有免許・資格日本整形外科学会専門医日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医日本整形外科学会認定脊椎内視鏡下手術・技術認定医

ストレートネックによる影響は、首や肩のコリだけにとどまらず、背中や腰、骨盤周辺にまで全身の連鎖として波及（じわじわと広がっていく）することがあります。このセクションでは、筋肉の緊張と頻尿の関係についてさらに詳しく掘り下げます。

頸椎の異常が腰・骨盤へ連鎖するメカニズム

人間の背骨（脊柱：せきちゅう）は、首の「頸椎（けいつい）」、背中の「胸椎（きょうつい）」、腰の「腰椎（ようつい）」、骨盤の「仙椎（せんつい）」が連なってS字状のカーブを描き、一体となって機能しています。頸椎でストレートネックが生じると、前に出た重い頭を支えて全体のバランスを保つために、胸椎や腰椎にも連鎖的な歪みが生じやすくなります。これを専門用語で「代償性変位（だいしょうせいへんい：一部の不調を補おうとして別の部位が変化すること）」といいます。

この姿勢の崩れによって腰椎や骨盤の歪みが慢性化すると、「骨盤底筋（こつばんていきん）」と呼ばれるハンモック状の筋肉群にも大きな負担がかかります。骨盤底筋は、骨盤の底で膀胱・子宮・直腸などの内臓を下から支える大切な筋肉で、排尿や排便のコントロールに深く関わっています。骨盤が後傾して猫背になると、内臓の位置が下がって膀胱が圧迫されたり、骨盤底筋の働きが低下・過剰緊張を起こしたりして、頻尿や尿漏れといった排尿トラブルにつながることがあります。

骨盤底筋の過緊張と頻尿の関係

骨盤底筋は「適度に締める」ことと「しっかり緩める」ことの両方の柔軟性が重要です。ストレートネックに起因する全身の姿勢不良や筋緊張が骨盤底筋にまで波及すると、筋肉が常に突っ張った過緊張の状態になることがあります。過緊張状態に陥ると、膀胱周囲の組織も圧迫されて柔軟性を失い、少量の尿がたまっただけでも膀胱のセンサーが強く反応しやすくなります。

この状態は、長時間のデスクワーク後や、スマートフォンを前かがみの姿勢で操作した後に悪化しやすいとされています。首が前に出た姿勢が続くと体全体の重心が崩れ、腰椎や骨盤に余分な圧力がかかり続けるためです。日常的な姿勢の改善や、専門家の指導のもとで行う「骨盤底筋トレーニング」を取り入れることで、頻尿症状の緩和が期待できます。ただし、頻尿の背景には過活動膀胱や感染症などが隠れていることもあるため、自己判断で放置せず、まずは泌尿器科や整形外科を受診して正しい診断を受けることが大切です。

ストレスと頻尿：ストレートネックが関与する心理的側面

ストレートネックによる慢性的な首・肩の痛みや頭痛、身体の不快感は、知らず知らずのうちに精神的なストレスを引き起こします。長期にわたる不快感は自律神経のバランスを大きく乱し、交感神経が過剰に働くことで膀胱の知覚を過敏にさせ、頻尿を悪化させる悪循環を生み出します。

このように強いストレスや不安から起こる頻尿は「心因性（神経性）頻尿」と呼ばれ、緊張する場面で目立ちやすいのが特徴です。「外出先でトイレが見つからないと不安になる」「大切な会議やプレッシャーを感じる場面ですぐ尿意を覚える」といった経験がある方は、心の緊張と身体の緊張が相互に影響し合っている可能性があります。ストレートネックに対する姿勢ケアやストレッチと並行して、十分な休息やストレス管理を行うことが、頻尿の根本的な改善につながります。

まとめ

スマートフォンやパソコンが手放せない現代において、ストレートネック（スマホ首）は多くの方に関わる問題です。首や肩のこり・頭痛にとどまらず、頻尿・消化器症状・睡眠障害など、一見関係のない不調の背景にある場合があります。日々の姿勢や生活習慣を見直すことが予防の基本ですが、症状が続く場合は整形外科や神経内科、泌尿器科などへの受診をご検討ください。早めに専門家へ相談し、自分に合った対処法を見つけていきましょう。

参考文献

厚生労働省「自律神経失調症 | 生活習慣病などの情報」

国立長寿医療研究センター「尿もれの治療や対処について」

日本整形外科学会「頚椎症」