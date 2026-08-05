脚長っ！ 元櫻坂46モデル美女、172cmの美脚あらわ抜群スタイルに反響
元櫻坂46メンバーの土生瑞穂が4日、自身のInstagramを更新し、短パンにサンダルという、夏らしい姿を公開。そのスタイルの良さがファンを魅了している。
【写真】脚長っ！ 元櫻坂46モデル美女、172cmの抜群スタイル（8枚）
土生は「ふらっと寄り道 とっても暑いけど8月も肩の力を抜いて乗り切ろうね」とつづりながら、和風の門の前で佇むショットを公開。木漏れ日に包まれている土生は、ショートパンツにサンダル、白いシャツという出で立ちだが、身長172cmというスタイルの良さが際立つ。
コメント欄には「美しい スーパーモデルや」「美しすぎ」「土生ちゃん、ほんとに足が綺麗ですね〜」「本当にキレイ」といった称賛が寄せられている。
【土生瑞穂プロフィール】
1997年7月7日生まれの29歳。2015年8月、欅坂46の第1期生オーディションに合格しデビュー。グループ在籍中より、「JJ」（光文社）、「LASSY.」（光文社）などでモデルとしても活躍。2023年11月に櫻坂46を卒業した。2024年3月には、アーティストとして配信シングルでソロデビューも果たしている。
引用：「土生瑞穂」Instagram（＠habuchaan）
【写真】脚長っ！ 元櫻坂46モデル美女、172cmの抜群スタイル（8枚）
土生は「ふらっと寄り道 とっても暑いけど8月も肩の力を抜いて乗り切ろうね」とつづりながら、和風の門の前で佇むショットを公開。木漏れ日に包まれている土生は、ショートパンツにサンダル、白いシャツという出で立ちだが、身長172cmというスタイルの良さが際立つ。
【土生瑞穂プロフィール】
1997年7月7日生まれの29歳。2015年8月、欅坂46の第1期生オーディションに合格しデビュー。グループ在籍中より、「JJ」（光文社）、「LASSY.」（光文社）などでモデルとしても活躍。2023年11月に櫻坂46を卒業した。2024年3月には、アーティストとして配信シングルでソロデビューも果たしている。
引用：「土生瑞穂」Instagram（＠habuchaan）