日本の野球ファンになじみのある3選手が今夏のオールスター戦にいずれも初出場を果たした。その中で、エンゼルス時代に大谷翔平投手（32＝現ドジャース）と親交を深めたフィリーズのブランドン・マーシュ外野手（28）に飛躍の裏側を聞いた。（取材・杉浦大介通信員）

地元フィラデルフィアでのオールスター戦は本当に最高だった。球場の演出や映像、音楽も素晴らしかったし、ファンの大歓声には感激させられた。

映画「サンドロット/僕らがいた夏」をモチーフにした4回終了後の演出は、野球を始めたばかりの子供の頃を思い出した。これから何度もこの舞台を経験したいという気持ちが強くなった。

今季の打撃向上については、よりシンプルに考えてプレーできるようになったのが大きい。私は昔から何をやるにも完璧主義だった。それが助けになることもあれば、自分を苦しめることもある。誰だって主役になりたいが、私はシュワバー、ハーパーにはなれないし、（大谷）翔平のようにもなれない。それでも自分らしくプレーすることはできる。私の役割は、とにかく塁に出ることと、外野をベストの状態で守ること。それだけを考えて、力み過ぎずに日々プレーできるようになった。

技術面では、エンゼルス時代に翔平から受けた「もっと後ろ足（左足）を使え」というアドバイスは忘れていない。上半身だけで振っていたら、強い打球は打てない。「後ろ足がソフトになっているから、もう少し沈んで、積極的に使え」と言われた。下半身を力強くすることで、スイング全体が完成する。その翔平の言葉は今もずっと頭に残っている。

父は21年に亡くなったけど、生前はいつも「とにかく信じろ」って言っていた。「自分が信じるものを信じ続けろ。そして、それを貫け」と。それが父の教えだった。亡くなった後、妹エリンと一緒に左腕に「Believe」とタトゥーを入れた。陸上選手のエリンは先日、七種競技の全米王者にもなった。その教え通り、信じ続けたからこそ、ここまで来られた。後半戦も自分と仲間たちを信じ、ワールドシリーズを目指して前に進み続けるよ。（フィリーズ外野手）

◇ブランドン・マーシュ 1997年12月18日生まれ、米ジョージア州出身の28歳。ビュフォード高から16年ドラフト2巡目（全体60番目）でエンゼルス入り。21年7月にメジャーデビューし、22年8月に捕手オハピーとの交換トレードでフィリーズに移籍した。1メートル88、97キロ。右投げ左打ち。