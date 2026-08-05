堂本光一演出『百鬼夜鏡』、人間界と鬼の世界が交錯する幻想的なビジュアル解禁！
堂本光一が演出を務め、川崎皇輝、内村颯太、元木湧、北川拓実、 安嶋秀生、松尾龍といった次世代のエンタテインメント界を担う顔ぶれと、加藤諒、西田ひらり、ふぉ〜ゆ〜・松崎祐介、A.B.C-Z・戸塚祥太、Hey! Say! JUMP・薮宏太ら豪華キャストが集結する舞台『百鬼夜鏡』より、公演ビジュアルが解禁された。※川崎皇輝の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】川崎皇輝、『AmberS』で学んだ座長の姿を糧にパワーアップした『町田くんの世界』に意欲
本作は現代の高校生と“鬼”の出会いからはじまるオリジナルストーリー。
2026年4月に誕生したEXシアター有明のOPENING LINEUP作品を、アーティスト・俳優・クリエイターとして才能を発揮する堂本光一が演出する。日本演劇界の歴史を塗り替えてきたミュージカル『Endless SHOCK』では作・構成・演出・主演を1人で務め、また、多くのキャストが20年以上に渡って演じ継いできた『DREAM BOYS』の演出など、劇場空間をダイナミックに使った演出で観客に感動と興奮を届けてきた堂本。あらゆるエンタテインメントに精通した堂本と、さまざまな演出を実現可能な自由度の高い舞台機構を有する新劇場のコラボレーションが本作で実現する。
脚本を手がけるのは、舞台・映像・アニメーションまで幅広いフィールドで物語を立ち上げ、人物の機微とユーモアを同居させた筆致で、観客の心を鮮やかに揺さぶる西田征史。
作品のテーマは“鬼”。日本の伝承や信仰・物語に出てくる“人ならざる力”を持つ存在として描かれ、恐怖や災いを象徴する鬼と、室町時代にタイムスリップした現代の高校生が出会ったことで始まる不思議な物語を、音楽・ダンス・アクションを織り込んで舞台として描く。
キャストには、川崎皇輝、内村颯太、元木湧、北川拓実、 安嶋秀生、松尾龍。6名のジュニアメンバーが、室町時代にタイムスリップして現代から切り離されてしまった高校生と、人間の闇から生まれた「陰と陽」の写し鏡のような存在の鬼という奇想天外な役どころに挑む。
さらに、鬼と対峙する陰陽師を加藤諒、女子高校生役を西田ひらり、炎鬼をふぉ〜ゆ〜の松崎祐介、ワケありの過去をもつ元陰陽師をA.B.C-Zの戸塚祥太、鬼の頂点に立つ闇王鬼をHey! Say! JUMPの薮宏太が演じる。
今回解禁されたのは、鬼の持つ妖しさと美しさが共存する、物語の世界観を象徴する公演ビジュアル。人の心の中にいる鬼を暗いトーンのネイルアートで表現し、キャストによる様々な手のポージングでそれぞれの表情をとらえた。力強い眼差し、ダークでありながら鮮やかな色彩は、人間界と鬼の世界が交錯する幻想的な世界を感じさせる1枚となっている。
EX THEATER ARIAKE OPENING LINEUP『百鬼夜鏡』は、11月3日〜26日東京・EXシアター有明にて上演。
【写真】川崎皇輝、『AmberS』で学んだ座長の姿を糧にパワーアップした『町田くんの世界』に意欲
本作は現代の高校生と“鬼”の出会いからはじまるオリジナルストーリー。
脚本を手がけるのは、舞台・映像・アニメーションまで幅広いフィールドで物語を立ち上げ、人物の機微とユーモアを同居させた筆致で、観客の心を鮮やかに揺さぶる西田征史。
作品のテーマは“鬼”。日本の伝承や信仰・物語に出てくる“人ならざる力”を持つ存在として描かれ、恐怖や災いを象徴する鬼と、室町時代にタイムスリップした現代の高校生が出会ったことで始まる不思議な物語を、音楽・ダンス・アクションを織り込んで舞台として描く。
キャストには、川崎皇輝、内村颯太、元木湧、北川拓実、 安嶋秀生、松尾龍。6名のジュニアメンバーが、室町時代にタイムスリップして現代から切り離されてしまった高校生と、人間の闇から生まれた「陰と陽」の写し鏡のような存在の鬼という奇想天外な役どころに挑む。
さらに、鬼と対峙する陰陽師を加藤諒、女子高校生役を西田ひらり、炎鬼をふぉ〜ゆ〜の松崎祐介、ワケありの過去をもつ元陰陽師をA.B.C-Zの戸塚祥太、鬼の頂点に立つ闇王鬼をHey! Say! JUMPの薮宏太が演じる。
今回解禁されたのは、鬼の持つ妖しさと美しさが共存する、物語の世界観を象徴する公演ビジュアル。人の心の中にいる鬼を暗いトーンのネイルアートで表現し、キャストによる様々な手のポージングでそれぞれの表情をとらえた。力強い眼差し、ダークでありながら鮮やかな色彩は、人間界と鬼の世界が交錯する幻想的な世界を感じさせる1枚となっている。
EX THEATER ARIAKE OPENING LINEUP『百鬼夜鏡』は、11月3日〜26日東京・EXシアター有明にて上演。