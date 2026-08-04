“おかわりキス”に“音漏れキス”も…怒とうのキス連発にスタジオも総立ち！
圧倒的肉体美を誇る美男美女たちが本能のままに恋をするオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』第5話が4日、配信される。
【写真】『シャッフルアイランド』で吉本芸人が“衝撃キス”
『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。シーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、タレントのゆきぽよ、俳優の鈴木福が出演する。
第5話では、前回第4話のラストに行われた“シャッフルタイム”により“Island PINK”へ参加メンバー全員が集結することに。そこで恋の嵐が激しく吹き荒れる。スタジオゲストのJO1・河野純喜は、とある男性メンバーを「出てくる言葉が全部優しい」と絶賛。さらに自身の好きな女性のタイプについても「きれいだけどかわいい系」と赤裸々に明かす。
全員集合となった“Island PINK”では、これまで離ればなれだった男女が再会して再び急接近したり、初対面の男女が恋の予感を漂わせたりと大波乱が巻き起こる。さらに、“おかわりキス”、“音漏れキス”、“切ない別れのキス”など、怒とうのキスシーンの連発にスタジオメンバーも総立ちに。果たして濃厚なキスを披露するメンバーとはいったい…？ 『シャッフルアイランド Season7』第5話は4日21時配信。
【写真】『シャッフルアイランド』で吉本芸人が“衝撃キス”
『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。シーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、タレントのゆきぽよ、俳優の鈴木福が出演する。
全員集合となった“Island PINK”では、これまで離ればなれだった男女が再会して再び急接近したり、初対面の男女が恋の予感を漂わせたりと大波乱が巻き起こる。さらに、“おかわりキス”、“音漏れキス”、“切ない別れのキス”など、怒とうのキスシーンの連発にスタジオメンバーも総立ちに。果たして濃厚なキスを披露するメンバーとはいったい…？ 『シャッフルアイランド Season7』第5話は4日21時配信。