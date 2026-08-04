大泉洋×松田龍平『探偵はBARにいる』最新作、2つの依頼が一つの陰謀へ 本予告解禁
俳優の大泉洋と松田龍平が共演する「探偵はBARにいる」シリーズ最新作『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』（12月25日公開）の本予告と本ポスタービジュアルが解禁された。
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本シリーズは、札幌・ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋の〈探偵〉と、松田演じる相棒〈高田〉が厄介な事件へ巻き込まれていく姿を描く。札幌在住の作家・東直己による「ススキノ探偵シリーズ」を原作に、これまで3本の映画が製作されてきた。
最新作では、『孤狼の血』シリーズや『死刑にいたる病』などの白石和彌監督がメガホンを取り、シリーズ全作を担当してきた古沢良太が引き続き脚本を手がける。
今回、探偵と高田のもとに舞い込むのは、「謎の手紙を届ける」「家出した少女を連れ戻す」という2つの依頼。探偵は、かつて愛した女性・純子から頼まれ、謎の手紙を届けるために動き出す。一方、高田は、源ちゃん（マギー）の姪・アケミを連れ戻すため車を走らせる。
無関係に見えた2つの依頼は、やがて白い雪に閉ざされた町・斗古誕（とこたん）で渦巻く黒い陰謀へとつながっていく。探偵と高田が、それぞれ別の依頼を追う展開も本作の見どころとなる。
本作のヒロイン・純子役を演じるのは鈴木京香。公開された本予告では、探偵が「純子、君は何をしようとしているんだ」と問いかける一方、純子が胸の内に“ある計画”を秘めていることが示される。映像の最後には、純子が「さよなら、探偵さん」と告げる意味深な場面も収められた。
もう一人のヒロインとなる家出少女・アケミ役は蒔田彩珠。斗古誕の町長・奥寺を山本耕史、町を牛耳る実業家・森を音尾琢真、ススキノの裏組織「桐原組」の新たな若頭・安達を中村倫也が演じる。そのほか、堀内敬子、尾美としのり、田口浩正、野中隆光、水澤紳吾らが出演する。
本ポスタービジュアルには、降り積もった雪を背景に、探偵、高田、純子、アケミと、シリーズでおなじみの愛車「高田号」が登場。中央には「さよなら、探偵さん」のコピーが置かれ、探偵と純子、高田とアケミがそれぞれ異なる方向を見つめる姿で、二つの依頼がたどる行方を表現している。
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本シリーズは、札幌・ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋の〈探偵〉と、松田演じる相棒〈高田〉が厄介な事件へ巻き込まれていく姿を描く。札幌在住の作家・東直己による「ススキノ探偵シリーズ」を原作に、これまで3本の映画が製作されてきた。
今回、探偵と高田のもとに舞い込むのは、「謎の手紙を届ける」「家出した少女を連れ戻す」という2つの依頼。探偵は、かつて愛した女性・純子から頼まれ、謎の手紙を届けるために動き出す。一方、高田は、源ちゃん（マギー）の姪・アケミを連れ戻すため車を走らせる。
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本作のヒロイン・純子役を演じるのは鈴木京香。公開された本予告では、探偵が「純子、君は何をしようとしているんだ」と問いかける一方、純子が胸の内に“ある計画”を秘めていることが示される。映像の最後には、純子が「さよなら、探偵さん」と告げる意味深な場面も収められた。
もう一人のヒロインとなる家出少女・アケミ役は蒔田彩珠。斗古誕の町長・奥寺を山本耕史、町を牛耳る実業家・森を音尾琢真、ススキノの裏組織「桐原組」の新たな若頭・安達を中村倫也が演じる。そのほか、堀内敬子、尾美としのり、田口浩正、野中隆光、水澤紳吾らが出演する。
本ポスタービジュアルには、降り積もった雪を背景に、探偵、高田、純子、アケミと、シリーズでおなじみの愛車「高田号」が登場。中央には「さよなら、探偵さん」のコピーが置かれ、探偵と純子、高田とアケミがそれぞれ異なる方向を見つめる姿で、二つの依頼がたどる行方を表現している。