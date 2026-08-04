『GTO』“鬼塚”反町隆史、“伝説の雨演出”にネット歓喜「菊地回思い出す」「オマージュきた！」
反町隆史主演ドラマ『GTO』（カンテレ／フジテレビ系／毎週月曜22時）の第3話が3日に放送され、鬼塚（反町）が雨を降らせて生徒の告白をサポートすると、ネット上には「伝説の雨演出」「菊地回思い出すwww」「オマージュきた！」などの反響が集まった。
【写真】伝説の“雨演出”再び！『GTO』第3話より
『GTO』は、藤沢とおるの同名コミックが原作。連続ドラマは1998年の夏に放送され、平成を代表する“学園ドラマの金字塔”として社会現象を巻き起こした。伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、2024年4月放送のスペシャルドラマを経て、約28年ぶりに完全新作の連続ドラマとして帰ってくる。
ある日、クラスの若槻琴音（梶原叶渚）が、副担任・柏原（生見愛瑠）の決めたペアワークの相手を変えてほしいと職員室へやって来る。聞けば、ペアになった吉田歩夢（川口和空）が、気付くといつも自分をにらんでいるのだという。しかし実は、歩夢が送る視線には淡い“恋心”が隠されていた。
そんな中、琴音が誰とも付き合うつもりがないことを知った歩夢は激しく落ち込み、思いを断ち切ろうとする。一方で鬼塚は、歩夢には自分の気持ちを自らの言葉で伝えてほしいと考え「告白大作戦」を提案する。
鬼塚は、結（稲垣来泉）や健太（森本陸斗）、龍之介（工藤阿須加）の協力を得て、歩夢の告白をサポート。鬼塚たちは脚立やシャワーヘッドの付いたホースを準備して琴音の自宅へ向かう。鬼塚は歩夢の告白をドラマチックに演出するため、結や健太に雨を降らせるものの、告白は失敗に終わるのだった…。
1998年版『GTO』の第2話では、鬼塚が授業をボイコットする秀才・菊地（窪塚洋介）を説得するため、他の生徒たちが降らせた雨の中で熱く語りかける姿が描かれた。
1998年版を彷彿とさせる第3話の告白シーンに対して、ネット上には「伝説の雨演出」「菊地を説得するあのシーンの再現ですね！」「菊地回思い出すwww」「菊地回のオマージュきた！」「懐かしすぎるしあん時も失敗してんのよなwww」といった声が相次いでいた。
【写真】伝説の“雨演出”再び！『GTO』第3話より
『GTO』は、藤沢とおるの同名コミックが原作。連続ドラマは1998年の夏に放送され、平成を代表する“学園ドラマの金字塔”として社会現象を巻き起こした。伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、2024年4月放送のスペシャルドラマを経て、約28年ぶりに完全新作の連続ドラマとして帰ってくる。
そんな中、琴音が誰とも付き合うつもりがないことを知った歩夢は激しく落ち込み、思いを断ち切ろうとする。一方で鬼塚は、歩夢には自分の気持ちを自らの言葉で伝えてほしいと考え「告白大作戦」を提案する。
鬼塚は、結（稲垣来泉）や健太（森本陸斗）、龍之介（工藤阿須加）の協力を得て、歩夢の告白をサポート。鬼塚たちは脚立やシャワーヘッドの付いたホースを準備して琴音の自宅へ向かう。鬼塚は歩夢の告白をドラマチックに演出するため、結や健太に雨を降らせるものの、告白は失敗に終わるのだった…。
1998年版『GTO』の第2話では、鬼塚が授業をボイコットする秀才・菊地（窪塚洋介）を説得するため、他の生徒たちが降らせた雨の中で熱く語りかける姿が描かれた。
1998年版を彷彿とさせる第3話の告白シーンに対して、ネット上には「伝説の雨演出」「菊地を説得するあのシーンの再現ですね！」「菊地回思い出すwww」「菊地回のオマージュきた！」「懐かしすぎるしあん時も失敗してんのよなwww」といった声が相次いでいた。