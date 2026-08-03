『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』シーズン4、スピンオフ『ニーグリー』の配信日決定！日本版予告編＆あらすじも到着

Amazonを代表する人気ドラマ『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』シーズン4とそのスピンオフ『ニーグリー』の配信日が明らかに。また、2作のキービジュアルや場面写真、予告編、あらすじも合わせて公開された。

スピンオフドラマに合わせて初の「ニーグリー」小説も刊行へ

イギリスの人気小説家リー・チャイルドの同名ベストセラー小説シリーズをもとに2022年に配信が始まった『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』（当初の邦題は『ジャック・リーチャー 〜正義のアウトロー〜』）。そのシーズン4と、本家の主人公ジャック・リーチャーの親しい友人で私立探偵でもあるフランシス・ニーグリーを手役に据えた『ニーグリー』が、本国アメリカと同じスケジュールで日本でもリリースされることに。『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』シーズン4は、8月12日（水）に第1話から第3話までを一挙に配信し、その後は9月16日（水）までの毎週水曜日に新エピソードを追加。シーズン4の最終話が配信される9月16日（水）には、『ニーグリー』全8話もまとめてお披露目となる。

なお、両作のリリースに先駆けて現地時間7月25日にはサンディエゴ・コミコンにて、『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』からジャック・リーチャー役のアラン・リッチソン、シーズン4新キャストのアグネス・モーとアングン、『ニーグリー』からフランシス・ニーグリー役のマリア・ステン、共演者のグレイストン・ホルトとジャスパー・ジョーンズが登壇。アランより、本家シーズン5はチャイルドによる原作小説シリーズ20作目「Make Me（原題）」を原作とすること、マリアからはチャイルドと作家ヤスミン・アンゴーによる初の「ニーグリー」小説、「Zero Margin（原題）」が2027年3月に刊行されることが明かされた。

両作のあらすじ、予告編、配信情報は下記の通り。

『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』シーズン4

あらすじ

リー・チャイルドによる小説シリーズの13作目「葬られた勲章」が原作。ジャック・リーチャーが地下鉄で偶然出会った、取り乱した様子の見知らぬ人物との接触が最悪の事態へと発展。リーチャーは権力の最上層に位置する非情な敵たちと対峙する、複雑かつ命懸けのゲームへと巻き込まれていく。

配信情報

Amazon Prime Video（Amazon プライム・ビデオ）にて8月12日（水）より独占配信

（※初回3話一挙配信、その後は毎週水曜日に新エピソードを一話ずつ配信）

『ニーグリー』

あらすじ

フランシス・ニーグリーはシカゴで活動する私立探偵。かつてアメリカ陸軍警察の第110特別捜査部隊に所属し、ジャック・リーチャーから指導を受けていた。過去の大切な友人が不審な事故によって命を落としたことを知ったニーグリーは、正義を貫くことに執念を燃やす。リーチャーから学んだすべてと、第110特別捜査部隊の一員として培った経験を駆使し、邪悪な脅威の真相を暴くために危険な道へと踏み出していく。

配信情報

全8話をAmazon Prime Video（Amazon プライム・ビデオ）にて9月16日（水）より独占で一挙配信

（海外ドラマNAVI）

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