全米視聴率ナンバーワン『トラッカー』シーズン2がDlifeで8月26日よりテレビ初放送！

全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中の海外ドラマ専門チャンネル「Dlife（ディーライフ）」にて、2026年8月の注目ラインナップとして、全米視聴率ナンバーワンの大ヒットクライム・アクション『トラッカー』シーズン2が、8月26日（水）22：00よりテレビ初放送されることが決定した。他にも注目の人気ドラマが続々放送される。

全米視聴率ナンバーワンの『トラッカー』最新シーズンがテレビ初放送！

『THIS IS US／ディス・イズ・アス』のジャスティン・ハートリー主演の本作は、腕利きの懸賞金ハンター、コルター・ショウが卓越したサバイバル術と追跡技術を駆使し、失踪事件や難事件に挑む人気シリーズ。シーズン1に続き、シーズン2も2024-2025シーズンの全米視聴率ナンバーワンを獲得した。特に第5話は、超常現象を思わせる能力を持つ少女が登場する異色のエピソードとして大きな話題を呼び、約1,186万人の視聴者を記録した。スポーツ中継を除く2024年の全米テレビ放送においても、屈指の視聴数を誇るエピソードとなっている。

さらに今シーズンでは、ヴェルマやリーニーをはじめとする仲間たちとの関係性がより深まり、ショウ家が抱える秘密にも大きく迫る。シーズン1で描かれた“孤独な追跡者”としてのコルターが、人とのつながりのなかで変化していく姿も大きな見どころだ。また、シーズン2の放送開始に先駆けて、8月11日（火・祝）10：00から22：00には特別編成「最新シーズン開始直前！トラッカー シーズン1 祝日一挙放送」で全13話が一挙に放送される。コルター・ショウの生い立ちや、父の死の真相を巡る謎、個性豊かな仲間たちとの出会いまで、最新シーズンをより楽しめるエピソードを一気に振り返る。

『GBI特別捜査官 ウィル・トレント』シーズン3もテレビ初放送

GBI（ジョージア州捜査局）の特別捜査官ウィル・トレントが、卓越した洞察力と独自の視点で難事件に挑む人気クライム・サスペンスのシーズン3が、8月21日（金）22：00よりテレビ初放送される。原作は、カリン・スローターによるベストセラー小説「特別捜査官ウィル・トレント」シリーズだ。

出生直後に捨てられ、里親制度のなかで過酷な幼少期を過ごした過去を持つウィルは、失読症という困難を抱えながらも、類まれな観察眼と分析力でGBI屈指の検挙率を誇る捜査官として活躍する。シーズン3では、自らの手で恋人でもあり長年の相棒でもあったアンジーを逮捕したことをきっかけに、GBIを離れていたウィルが再び捜査の最前線へ復帰する。一方、アンジーもアトランタ市警への復帰を目指して新たな人生を歩み始める。それぞれの選択が交錯するなか、複雑な人間ドラマと緊迫の事件が描かれる。アメリカではシーズン4まで放送され、すでにシーズン5の制作も決定している注目の人気シリーズだ。

『CSI：科学捜査班』や『X-ファイル』など伝説の人気作も続々登場

ジェリー・ブラッカイマー製作総指揮、全米年間視聴率ナンバーワンを獲得した伝説のクライム・サスペンス『CSI：科学捜査班』シーズン10が、8月14日（金）10：00よりチャンネル初登場となる。ラスベガス市警CSI（Crime Scene Investigation）科学捜査班が、最新科学を駆使して数々の難事件に挑む“科学捜査ドラマ”の金字塔だ。

さらに、1993年の放送開始以降、世界中で熱狂的な支持を集めるSFドラマの金字塔『X-ファイル』より、シーズン7が8月7日（金）14：30から、シーズン8が8月19日（水）15：30から、それぞれ2007年以来の約20年ぶりに放送される。

FBIに極秘保管された未解決事件〈Xファイル〉に挑むモルダーとスカリーの活躍を描く本作。シーズン7では、ジリアン・アンダーソンとデヴィッド・ドゥカヴニーがそれぞれ脚本・監督を手がけたエピソードや、人気ドラマ『ミレニアム』とのクロスオーバーなど見どころが満載だ。シーズン8では、ロバート・パトリック演じるジョン・ドゲット捜査官が新たなレギュラーとして登場し、スカリーとの新たなコンビが未知なる事件に立ち向かう。

放送情報

『トラッカー』シーズン2：8月26日（水）22：00スタート特別編成「最新シーズン開始直前！トラッカー シーズン1 祝日一挙放送」：8月11日（火・祝）10：00〜22：00『GBI特別捜査官 ウィル・トレント』シーズン3：8月21日（金）22：00スタート『CSI：科学捜査班』シーズン10：8月14日（金）10：00スタート ※2話連続放送『X-ファイル』シーズン7：8月7日（金）14：30スタート ※3話連続放送『X-ファイル』シーズン8：8月19日（水）15：30スタート ※3話連続放送

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